العصير الأخضر أحدث ترندات الصحة... فهل هو مفيد حقا؟



تشير الأستاذ المساعد في قسم التغذية وعلم التغذية بجامعة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية، ويتني لينسنماير، إلى أن المشروبات الخضراء "يمكن أن تساعد في بعض الحالات في استكمال نظام غذائي صحي شامل، إلا أنها ليست بديلا عن الأطعمة الكاملة"، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".



فوائد "العصائر الخضراء"



يمكن أن يكون "العصير الأخضر" مشروبا منعشا، وفي بعض الأحيان منخفض السعرات الحرارية والسكر.



وتحتفظ "العصائر الخضراء" بالكثير من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات.



ويمكن أن يؤدي عصر الفاكهة والخضروات دورا مهما في النظام الغذائي المتوازن، وقد يساعدك في تناول الفواكه والخضار في حال كنت لا تستمتع بأكلها كما هي.



من جانبها، تقول الأستاذة المشاركة في علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، كريستينا بيترسن: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الخضار، فهذه طريقة سهلة للحصول على العناصر الغذائية المهمة".



لكن بسبب رمي لب الخضروات، فإنك تفتقد الألياف، حسبما توضح بيترسن، لافتة إلى أنه دون الألياف، يتم امتصاص السكر الموجود بالخضروات والفواكه بسهولة أكبر، مما يرفع نسبة السكر في الدم أكثر مما لو تناولت تلك الخضار أو الفاكهة كاملة.



إلا أن موقع "مايو كلينك"، قال إن عصر الفواكه والخضراوات ليس أفضل للصحة من تناولها كاملة.



وغالبا يتضمن العصر استخدام آلة لاستخلاص العصير من الفواكه أو الخضراوات الطازجة.

ويحتوي هذا السائل على أغلب الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية الموجودة داخل الفاكهة.



إلا أن الفواكه والخضراوات الكاملة تحتوي أيضا على ألياف صحية، وهي ما تُفقد في معظم طرق العصر.



ويتم صنع "العصائر الخضراء" من الخضروات الكاملة، لذلك يمكن أن تكون مصدرا جيدا للألياف وكذلك العناصر الغذائية، لكن من الأفضل أن تصنعها بنفسك، فقد تحتوي العصائر المتوفرة تجاريا على الكثير من العصير، وعدد قليل جدا من الفواكه أو الخضار الكاملة.



وتقول لينسينماير: "إن التصور السائد هو أنك تشرب الخضروات الصحية، لكنها في الغالب مجرد عصير فواكه أخضر اللون".



وتشير إلى أن إضافة البروتين إلى العصير، مثل الزبادي أو الحليب أو زبدة الجوز، سيجعله "أكثر إشباعا".



مساحيق "الأطعمة الفائقة" الخضراء



من المفترض أن تعزز الطاقة، وتحسن صحة الأمعاء والدماغ، وتعزز جهاز المناعة لدى الإنسان.

يحتوي معظمها على قائمة طويلة من المكونات التي تتجاوز الخضار والفواكه، مثل البذور والطحالب والأعشاب والبروبيوتيك والفطر.

وطحن كل هذه المكونات إلى مسحوق يعني أنك تحصل على شكل مركز من العديد من العناصر الغذائية، وهو أمر ليس جيدا دائما.



وبعضها يوفر 500 أو حتى 1000 بالمائة من القيمة اليومية لبعض الفيتامينات والمعادن، "وهي مستويات لديها القدرة على التسبب في التسمم، ويمكن أن تتفاعل أيضًا بشكل سلبي مع بعض الأدوية"، كما تؤكد لينسينماير.



وتقول: "هذه المشروبات ليست طعاما، بل مكملات غذائية، وهذا يعني أنها لا تخضع لرقابة صارمة، ويجب أن تخبر طبيبك أنك تتناولها".



وهناك جانب سلبي آخر فيما يتعلق بالحصول على المسحوق الأخضر، إذ تصل تكلفة ذلك لمدة شهر إلى ما بين 40 إلى 100 دولار تقريبا.

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