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الأغرب في التاريخ.. طرد أيمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية

1/30/2024 4:27:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبرت صحيفة الـ "آس" الإسبانية، أن حالة إقصاء مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، في مواجهة الأردن بكأس آسيا 2023، بأنها "الأغرب في التاريخ".
ووصفت الصحيفة الإسبانية، إقصاء حسين، بإنه "الطرد الأكثر غرابة في تاريخ"، موضحةً إن الاعب "طُرد بسبب حركة تناول طعام!".

فيما علق موقع "سبورت بايبل" البريطاني، على الحالة ذاتها، وقال إن اللاعب العراق طرد بحجة "الإفراط في الاحتفال".

وأضاف، ان أيمن حسين سجل هدفا مثيرا، وركض بسرعة إلى أقصى نهاية الملعب للاحتفال مع الآلاف من المشجعين العراقيين، ثم أجرى حسين حركة الأكل بيديه، وهي لفتة لم يكن الحكم علي رضا فغاني سعيدًا بها، ليشهر البطاقة الصفراء الثانية "القاسية للغاية"، في لحظة "حيرت الكثيرين!".

وقال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، إن "في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب لاحتفاله بالهدف"، مبينا إن "الطرد حدث بعد نفاذ التبديلات لذلك أصبحت الأمور صعبة في المباراة".

يذكر أن المنتخب العراقي ودع بطولة كأس آسيا بعد الخسارة من المنتخب الأردني 3-2 في قمة عربية مثيرة.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب طاجيكستان في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر. -وكالات

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