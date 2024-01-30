Arrow Electronics توسع مركز التميز في مصر لقدرات السيارات من الجيل التالي

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESSWIRE)-- -- شركة .Arrow Electronics, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ARW)،وهي المزود العالمي للحلول التكنولوجية، وشركة الخدمات الهندسية، eInfochips، أعلنتا عن توسيع مركز التميز للسيارات (COE) في مصر لمساعدة العملاء في تطوير منتجات السيارات من الجيل التالي.

يوفر مركز التميز للسيارات في Arrow الفرص ويساعد في حل التحديات المرتبطة بالتقنيات المتصلة والمستقلة وتقنيات الكهربة في صناعة السيارات. تُشكّل التعقيدات المرتبطة بتبني مثل هذه التقنيات الناشئة، بما في ذلك الافتقار إلى المواهب الهندسية الداخلية ذات المهارات العمرية الجديدة، والامتثال الصارم للأمن السيبراني والتصاميم المعقدة عالية الجهد، تحديات للمبتكرين.

مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن استحواذ Arrow مؤخرًا على Avelabs، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات الهندسية لصناعة السيارات، يوسع من قدرات مركز التميز هذا. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، بمصر، ولها مكاتب في ميونيخ، بألمانيا وتروي، في ميشيغان. في الولايات المتحدة الأمريكية، وتساعد Avelabs مصنعي المعدات الأصلية للسيارات وشركات المستوى الأول على تسريع تطوير المنتجات، من خلال خبرتها العميقة في AUTOSAR (هندسة أنظمة السيارات المفتوحة) والسلامة الوظيفية والأمن السيبراني.

مع القدرات المعززة، يهدف مركز التميز في Arrow إلى تمكين المبتكرين من التنقل في تعقيدات تصميم إلكترونيات السيارات.

قال Rick Marano، رئيس شركة Arrow العالمية للمكونات: "سيؤدي الانتقال إلى السيارات الكهربائية والمستقلة والمتصلة إلى تسريع المحتوى الإلكتروني في السيارات، بالإضافة إلى الإنفاق على خدمات هندسة السيارات". "إن مركز التميز للسيارات في مصر، بالإضافة إلى استحواذنا على Avelabs، يكمل ويتوسع في خدماتنا الهندسية الحالية التي تقدمها Arrow وeInfochips. وسيعزز هذا عرضنا للقيمة لعملائنا وموردينا في قطاع النقل ".

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حول Arrow Electronics

Arrow Electronics الابتكار إلى الأمام لأكثر من 210,000 من الشركات الرائدة في مجال تصنيع التكنولوجيا ومقدمي الخدمات. مع مبيعات عام 2022 البالغة 37 مليار دولار، تطور Arrow حلولًا تقنية تساعد على تحسين الأعمال والحياة اليومية. اعرف المزيد على arrow.

حول eInfochips

eInfochips، وهي إحدى شركات Arrow Electronics، هي المزود الرائد للتحول الرقمي وخدمات هندسة المنتجات. مع تطويرها لأكثر من 500 منتج و40 مليون عملية نشر في 140 دولة، تواصل eInfochips دعم الابتكارات التكنولوجية في قطاعات متعددة. كما تعمل eInfochips على تسريع الوقت للتسويق لعملائها من خلال خبرتها في مجالات السحابة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والتوائم الرقمية والأتمتة الفائقة والأمن السيبراني.

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