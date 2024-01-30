Arrow Electronics توسع مركز التميز في مصر لقدرات السيارات من الجيل التالي

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- AETOSWire) ( BUSINESSWIRE)-- -- شركة .Arrow Electronics, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ARW)،وهي المزود العالمي للحلول التكنولوجية، وشركة الخدمات الهندسية، eInfochips، أعلنتا عن توسيع مركز التميز للسيارات (COE) في مصر لمساعدة العملاء في تطوير منتجات السيارات من الجيل التالي.
يوفر مركز التميز للسيارات في Arrow الفرص ويساعد في حل التحديات المرتبطة بالتقنيات المتصلة والمستقلة وتقنيات الكهربة في صناعة السيارات. تُشكّل التعقيدات المرتبطة بتبني مثل هذه التقنيات الناشئة، بما في ذلك الافتقار إلى المواهب الهندسية الداخلية ذات المهارات العمرية الجديدة، والامتثال الصارم للأمن السيبراني والتصاميم المعقدة عالية الجهد، تحديات للمبتكرين.
مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن استحواذ Arrow مؤخرًا على Avelabs، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات الهندسية لصناعة السيارات، يوسع من قدرات مركز التميز هذا. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، بمصر، ولها مكاتب في ميونيخ، بألمانيا وتروي، في ميشيغان. في الولايات المتحدة الأمريكية، وتساعد Avelabs مصنعي المعدات الأصلية للسيارات وشركات المستوى الأول على تسريع تطوير المنتجات، من خلال خبرتها العميقة في AUTOSAR (هندسة أنظمة السيارات المفتوحة) والسلامة الوظيفية والأمن السيبراني.
مع القدرات المعززة، يهدف مركز التميز في Arrow إلى تمكين المبتكرين من التنقل في تعقيدات تصميم إلكترونيات السيارات.
قال Rick Marano، رئيس شركة Arrow العالمية للمكونات: "سيؤدي الانتقال إلى السيارات الكهربائية والمستقلة والمتصلة إلى تسريع المحتوى الإلكتروني في السيارات، بالإضافة إلى الإنفاق على خدمات هندسة السيارات". "إن مركز التميز للسيارات في مصر، بالإضافة إلى استحواذنا على Avelabs، يكمل ويتوسع في خدماتنا الهندسية الحالية التي تقدمها Arrow وeInfochips. وسيعزز هذا عرضنا للقيمة لعملائنا وموردينا في قطاع النقل ".
تعرف على المزيد حول مركز التميز للسيارات هنا:
حول Arrow Electronics
Arrow Electronics الابتكار إلى الأمام لأكثر من 210,000 من الشركات الرائدة في مجال تصنيع التكنولوجيا ومقدمي الخدمات. مع مبيعات عام 2022 البالغة 37 مليار دولار، تطور Arrow حلولًا تقنية تساعد على تحسين الأعمال والحياة اليومية. اعرف المزيد على arrow.
حول eInfochips
eInfochips، وهي إحدى شركات Arrow Electronics، هي المزود الرائد للتحول الرقمي وخدمات هندسة المنتجات. مع تطويرها لأكثر من 500 منتج و40 مليون عملية نشر في 140 دولة، تواصل eInfochips دعم الابتكارات التكنولوجية في قطاعات متعددة. كما تعمل eInfochips على تسريع الوقت للتسويق لعملائها من خلال خبرتها في مجالات السحابة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والتوائم الرقمية والأتمتة الفائقة والأمن السيبراني.
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