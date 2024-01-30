جمهورية غينيا تعلن عن طاولة مستديرة الرائد للمانحين في دبي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت جمهورية غينيا، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن طاولة مستديرة محورية للمانحين، من المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الحدث جزءًا لا يتجزأ من البرنامج المرجعي المؤقت 2022-2025 ("آي آر بيه") ومن استراتيجية التنمية في غينيا بما يتماشى مع "رؤية غينيا 2040"، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 2050، وأجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

وقد صرحت معالي السيدة روز بولا برايسمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "يعد هذا الحدث حجر الزاوية في رحلتنا نحو التنمية المستدامة. فهو يجسد التزامنا تجاه غينيا قادرة على الصمود، ومجهزة بمؤسسات وبنية تحتية قوية واقتصاد ديناميكي. تهدف الطاولة المستديرة للمانحين إلى تأمين التمويل الأساسي وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل تعتبر ضرورية لنمو أمتنا."

ويعد هذا الحدث في دبي بمثابة تجمع تاريخي للمانحين الدوليين، حيث يعرض الأولويات التنموية والخيارات الإستراتيجية لغينيا. وتشمل المشاريع الرئيسة التي ستتم مناقشتها تعزيز البنية التحتية الحضرية، والحصول على المياه النظيفة، والدبلوماسية الاقتصادية.

إن البرنامج المرجعي المؤقت الذي يركز على التحديات المؤسسية والبنية التحتية والتحويلية، مصمم لترجمة خارطة طريق الحكومة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات. وهو يتناول التحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، والتحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، وتغير المناخ، مع التركيز على المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية والاقتصادية القوية. ويتمحور البرنامج حول ركائز خمس هي الإصلاح المؤسسي، والإطار الماكرو-اقتصادي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والعمل الاجتماعي، والتوظيف وقابلية التوظيف، والبنية التحتية، والاتصال، والصرف الصحي.

وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع البرنامج المرجعي المؤقت إلى 108 تريليون فرنك غيني (حوالي 12.273 مليار دولار أمريكي)، من المتوقع أن تغطي القدرات الوطنية 72 بالمائة منها. ويسعى البرنامج إلى تلبية احتياجات التمويل المتبقية من خلال زيادة المدخرات المحلية، والاقتراض، وإنشاء صندوق سيادي، والدعم الدولي.

وقد أضافت معالي الوزيرة روز: "لا تتعلق الطاولة المستديرة بالتمويل فحسب، بل بإرساء الأساس لنوع جديد من الشراكة من أجل تنمية غينيا. ونحن نهدف إلى مواصلة حوارنا مع الشركاء التقليديين بالتوازي مع استكشاف شراكات عالمية جديدة وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي".

تدعو حكومة غينيا الشركاء العالميين إلى هذا الحدث المهم في دبي الذي يمثل خطوة كبيرة نحو التنمية المستدامة والشاملة.

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