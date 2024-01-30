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شاحنات JMC تستعرض إمكانياتها في المؤتمر السعودي للإعاشة والتموين بمكة

1/30/2024 4:20:40 AM
(MENAFN- Al Watan) تستعرض شاحنات JMC إمكانياتها وقدراتها على تلبية كافة متطلبات قطاعات الأعمال المختلفة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين 2024 بمكة المكرمة، الذي يعد حدثاً ضخماً لدعم صناعة الضيافة وتقديم خدمات الإعاشة، وينطلق المؤتمر في نسخته الثانية خلال الفترة من 31 يناير – 3 فبراير، وسوف تقدم شركة الجبر التجارية وكلاء شاحنات JMC في المملكة شاحنة تم تجهيزها من الشركة الصانعة بثلاجة مخصصة لنقل الأطعمة كمثال يوضح إمكانيات شاحنات JMC التي توفر خيارات متعددة في النقل المبرد والجاف. وسيكون الزوّار على موعد للتعرّف على شاحنات JMC وكافة التجهيزات الممكنة التي يمكن أن تتم إضافتها لها من قبل الشركة الصانعة حسب الغرض المراد استخدامه من أجله.
وأوضح الأستاذ وائل بغدادي ((الرئيس التنفيذي لشركة الجبر التجارية)) أن مشاركة شاحنات JMC في المؤتمر تأتي لإبراز ما يمكن أن تقدمه من إضافة لقطاع الإعاشة والتموين خصوصاً في جانب النقل بفضل الإمكانيات التي تتمتع بها وقدرتها على التكيّف مع كافة متطلبات هذا القطاع من خلال التجهيزات التي تقوم الشركة بتوفيرها بناءً على طلب العميل بجودة عالية متوافقة مع الإطار الهندسي والميكانيكي والكهربائي للشاحنات التي تم مراعاة كافة هذه الجوانب عند صناعتها، وأضاف بغدادي قائلاً: عادت شاحنات JMC إلى السوق السعودي نهاية عام 2022 من خلال شركة الجبر التجارية ونعمل على أن نقدم هذه الشاحنات المميزة والقوية بأفضل شكل ممكن من خلال إبراز إمكانياتها وتهيئة البنية التحتية المتكاملة لها والتي تشمل تجهيزها بكافة متطلبات العملاء التي تناسب غرض الاستخدام، وأيضاً خدمات ما بعد البيع في مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار.
ورحب بكافة زوّار المؤتمر في جناح JMC، مؤكداً أن أعضاء فريق العمل في الجناح سوف يكونون سعداء باستقبالهم والإجابة على كافة استفساراتهم

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