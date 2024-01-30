أدنوك للغاز توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة هندية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة أدنوك للغاز بي إل سي اتفاقية لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع جايل الهند المحدودة، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند.
وتأتي هذه الاتفاقية عقب الإعلان مؤخراً عن العديد من الاتفاقيات الدولية لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها أدنوك للغاز، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (جابيكس)، وتوتال إنترجيز، ومؤسسة النفط الهندية المحدودة وشركة بتروتشاينا الدولية المحدودة.
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وأشارت الشركة في بيان إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال لا يزال يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم لكونه وقوداً انتقالياً مهماً في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة.
وقالت الشركة إنها حافظت في عام 2023 على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمة تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار).
وأضافت الشركة أنها ستمضي قدماً في بناء مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية، وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785280
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