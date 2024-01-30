أدنوك للغاز توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة هندية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة أدنوك للغاز بي إل سي اتفاقية لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع جايل الهند المحدودة، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب الإعلان مؤخراً عن العديد من الاتفاقيات الدولية لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها أدنوك للغاز، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (جابيكس)، وتوتال إنترجيز، ومؤسسة النفط الهندية المحدودة وشركة بتروتشاينا الدولية المحدودة.

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وأشارت الشركة في بيان إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال لا يزال يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم لكونه وقوداً انتقالياً مهماً في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة.

وقالت الشركة إنها حافظت في عام 2023 على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمة تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار).

وأضافت الشركة أنها ستمضي قدماً في بناء مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية، وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً.





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