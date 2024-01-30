5.5 مليار دولار مبيعات المجتمعات العمرانية من الأراضى والوحدات السكنية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية من الأراضى والوحدات السكنية بلغت 5.5 مليار دولار خلال العام الماضى 2023.

وأكد الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تعتمد على موازنة الدولة، ولكن لديها موقف مالى قوى، من حصيلة بيع الأراضى والوحدات السكنية والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموارد.

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وخلال زيارته للعاصمة الصينية“بكين”، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وتسويق المناطق المركزية للأعمال، استعرض الجزار، الموقف المالى والتنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية، الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع.

وخلال لقائه مع مسئولى مؤسسة التأمين“Sinosure”، ومسئولى البنك التجارى والصناعى الصينى، شرح الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ المشروع، حيث أكد أنه تم منذ أيام التسليم المبدئى لـ3 أبراج، بالمنطقة المركزية للأعمال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهناك مواعيد محددة من قبل الشركة المنفذة لتسليم باقى الأبراج.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة“CSCEC” الصينية، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بتمويل كامل من الهيئة، ونسب تنفيذ المشروع جيدة.

وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت التزاماتها المالية بصورة كاملة، سواء فى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، أو فى مشروع العلمين الجديدة، فالهيئة أكبر مطور عقارى بالمنطقة، ولديها موارد ومشروعات تُدر عليها دخلا سواء بالعملة الصعبة، أو العملة المحلية، من حصيلة بيع الأراضى أو الوحدات السكنية، أو حصتها من الشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، عددا من المشروعات الكبرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

من جانبهم أعرب مسئولو مؤسسة التأمين“Sinosure”، ومسئولو البنك التجارى والصناعى الصينى، عن اهتمامهم بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ودعمهم لهذا المشروع المهم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين اهتمامهم بسرعة الانتهاء من التنفيذ، وتسلم باقى الأبراج، وكذا بدء التسويق والتشغيل.