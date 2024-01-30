5.5 مليار دولار مبيعات المجتمعات العمرانية من الأراضى والوحدات السكنية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية من الأراضى والوحدات السكنية بلغت 5.5 مليار دولار خلال العام الماضى 2023.
وأكد الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تعتمد على موازنة الدولة، ولكن لديها موقف مالى قوى، من حصيلة بيع الأراضى والوحدات السكنية والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموارد.
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وخلال زيارته للعاصمة الصينية“بكين”، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وتسويق المناطق المركزية للأعمال، استعرض الجزار، الموقف المالى والتنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية، الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع.
وخلال لقائه مع مسئولى مؤسسة التأمين“Sinosure”، ومسئولى البنك التجارى والصناعى الصينى، شرح الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ المشروع، حيث أكد أنه تم منذ أيام التسليم المبدئى لـ3 أبراج، بالمنطقة المركزية للأعمال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهناك مواعيد محددة من قبل الشركة المنفذة لتسليم باقى الأبراج. “المجتمعات العمرانية” توافق على تخصيص 4830 فدانًا استثمارية خلال 2023
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة“CSCEC” الصينية، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بتمويل كامل من الهيئة، ونسب تنفيذ المشروع جيدة.
وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت التزاماتها المالية بصورة كاملة، سواء فى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، أو فى مشروع العلمين الجديدة، فالهيئة أكبر مطور عقارى بالمنطقة، ولديها موارد ومشروعات تُدر عليها دخلا سواء بالعملة الصعبة، أو العملة المحلية، من حصيلة بيع الأراضى أو الوحدات السكنية، أو حصتها من الشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، عددا من المشروعات الكبرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
من جانبهم أعرب مسئولو مؤسسة التأمين“Sinosure”، ومسئولو البنك التجارى والصناعى الصينى، عن اهتمامهم بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ودعمهم لهذا المشروع المهم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين اهتمامهم بسرعة الانتهاء من التنفيذ، وتسلم باقى الأبراج، وكذا بدء التسويق والتشغيل.
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