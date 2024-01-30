روسيا تستضيف الاجتماعات التحضيرية للبريكس بحضور 5 أعضاء جدد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المقرر أن تستضيف موسكو الاجتماع الأول لـ”الشيربا” من دول“البريكس” في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير كجزء من رئاسة روسيا للتحالف، على أن يشارك ولأول مرة، ممثلو خمسة أعضاء جدد، مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية“ماريا زاخاروفا” إن وزير الخارجية الروسي“سيرجي لافروف” سيتحدث إلى المشاركين في الاجتماع في جلسة“الشراكة الاستراتيجية لدول البريكس كدعم للتعددية”، بحسب صحيفة“تاس” الرسمية.
موضوعات متعلقة
10 تريليونات دولار إجمالي إصدارات السندات في الصين بـ2023 الصين وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 1.9 مليار دولار صندوق الثروة النرويجي البالغ 1.5 تريليون دولار يعزز استثماراته في السيارات الكهربائية
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين”، أن موسكو، خلال رئاستها التي تستمر لمدة عام، سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان قدرة الأعضاء الخمسة الجدد في تحالف“البريكس”، على الاندماج.
ويعتبر“الشيربا” هو ممثل رئيس الحكومة أو الدولة الذي ينظر في التحضير لمؤتمرات القمة العالمية، أي بمثابة قناة الاتصال الرئيسية بين دول الكتلة، ويتداول الأعضاء خطة العمل وأولويات المجموعة، دون سلطة اتخاذ أي قرار نهائي.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.