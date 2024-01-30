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روسيا تستضيف الاجتماعات التحضيرية للبريكس بحضور 5 أعضاء جدد

1/30/2024 4:20:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) من المقرر أن تستضيف موسكو الاجتماع الأول لـ”الشيربا” من دول“البريكس” في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير كجزء من رئاسة روسيا للتحالف، على أن يشارك ولأول مرة، ممثلو خمسة أعضاء جدد، مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية“ماريا زاخاروفا” إن وزير الخارجية الروسي“سيرجي لافروف” سيتحدث إلى المشاركين في الاجتماع في جلسة“الشراكة الاستراتيجية لدول البريكس كدعم للتعددية”، بحسب صحيفة“تاس” الرسمية.

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وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين”، أن موسكو، خلال رئاستها التي تستمر لمدة عام، سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان قدرة الأعضاء الخمسة الجدد في تحالف“البريكس”، على الاندماج.

ويعتبر“الشيربا” هو ممثل رئيس الحكومة أو الدولة الذي ينظر في التحضير لمؤتمرات القمة العالمية، أي بمثابة قناة الاتصال الرئيسية بين دول الكتلة، ويتداول الأعضاء خطة العمل وأولويات المجموعة، دون سلطة اتخاذ أي قرار نهائي.


المصدر:

MENAFN30012024000202011048ID1107785278

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