جنرال موتورز ترفع توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 33%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“جنرال موتورز” توزيع أرباح نقدية للربع الأول من عام 2024 على الأسهم العادية بقيمة 12 سنتًا للسهم الواحد مستحقة الدفع في 14 مارس 2024، وبما يتوافق مع ما خططت له في نوفمبر، كجزء من زيادة العوائد للمساهمين.

وبحسب بيان نشر الإثنين على الموقع الرسمي لصانعة السيارات الأمريكية، يمثل هذا زيادة بنسبة 33% عن توزيعات أرباح“جنرال موتورز” الفصلية السابقة، والبالغة 9 سنتات.

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وتمثل التوزيعات الجديدة، التي تساوي 48 سنتًا سنويًا، عائدًا سنويًا بنسبة 1.4% بناءً على سعر إغلاق جلسة الإثنين البالغ 35.39 دولار.

وبالنظر إلى نتائج الربع الرابع، من المتوقع أن تعلن“جنرال موتورز” اليوم الثلاثاء عن إيرادات إجمالية قدرها 39.53 مليار دولار، بانخفاض عن 43.1 مليار دولار في الربع المقارن قبل عام، مع ربحية للسهم معدلة 1.16 دولار، وصافي دخل 1.535 مليار دولار.





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