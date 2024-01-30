جنرال موتورز ترفع توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 33%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“جنرال موتورز” توزيع أرباح نقدية للربع الأول من عام 2024 على الأسهم العادية بقيمة 12 سنتًا للسهم الواحد مستحقة الدفع في 14 مارس 2024، وبما يتوافق مع ما خططت له في نوفمبر، كجزء من زيادة العوائد للمساهمين.
وبحسب بيان نشر الإثنين على الموقع الرسمي لصانعة السيارات الأمريكية، يمثل هذا زيادة بنسبة 33% عن توزيعات أرباح“جنرال موتورز” الفصلية السابقة، والبالغة 9 سنتات.
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وتمثل التوزيعات الجديدة، التي تساوي 48 سنتًا سنويًا، عائدًا سنويًا بنسبة 1.4% بناءً على سعر إغلاق جلسة الإثنين البالغ 35.39 دولار.
وبالنظر إلى نتائج الربع الرابع، من المتوقع أن تعلن“جنرال موتورز” اليوم الثلاثاء عن إيرادات إجمالية قدرها 39.53 مليار دولار، بانخفاض عن 43.1 مليار دولار في الربع المقارن قبل عام، مع ربحية للسهم معدلة 1.16 دولار، وصافي دخل 1.535 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785277
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