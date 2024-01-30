مؤسس نتفليكس يبيع حصة من أسهمه بقيمة 1.1 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قدم“ريد هاستينغز” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة“نتفليكس”، منحة قدرها مليونا سهم من حصته في مقدم خدمات البث عبر الإنترنت، والتي تعادل قيمتها نحو 1.1 مليار دولار.

وتبلغ الثروة الصافية لـ“هاستينغز” الآن نحو 6.6 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، ويأتي جزء كبير منها من أسهمه في“نتفليكس”.

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وكشف إفصاح تنظيمي الجمعة عن عملية البيع التي تمثل قرابة 40% من حصة“هاستينغز” المباشرة في الشركة، لكن البيانات المعلنة لم تكشف عن الكيان الذي حصل على هذه المنحة.

ولدى“هاستينغز” العديد من الأنشطة الخيرية، ففي عام 2020، أعلن أنه سيتبرع بمبلغ 120 مليون دولار لكليتين وجامعتين تاريخيتين لأصحاب البشرة السمراء بالإضافة إلى صندوق يركز على دعم مثل هذه المؤسسات.

وارتفع سهم“نتفليكس” بنسبة 23% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، لكنه لا يزال أقل بنحو 16% عن أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجل في عام 2021.





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