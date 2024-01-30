مؤسس نتفليكس يبيع حصة من أسهمه بقيمة 1.1 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدم“ريد هاستينغز” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة“نتفليكس”، منحة قدرها مليونا سهم من حصته في مقدم خدمات البث عبر الإنترنت، والتي تعادل قيمتها نحو 1.1 مليار دولار.
وتبلغ الثروة الصافية لـ“هاستينغز” الآن نحو 6.6 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، ويأتي جزء كبير منها من أسهمه في“نتفليكس”.
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وكشف إفصاح تنظيمي الجمعة عن عملية البيع التي تمثل قرابة 40% من حصة“هاستينغز” المباشرة في الشركة، لكن البيانات المعلنة لم تكشف عن الكيان الذي حصل على هذه المنحة.
ولدى“هاستينغز” العديد من الأنشطة الخيرية، ففي عام 2020، أعلن أنه سيتبرع بمبلغ 120 مليون دولار لكليتين وجامعتين تاريخيتين لأصحاب البشرة السمراء بالإضافة إلى صندوق يركز على دعم مثل هذه المؤسسات.
وارتفع سهم“نتفليكس” بنسبة 23% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، لكنه لا يزال أقل بنحو 16% عن أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجل في عام 2021.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785276
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