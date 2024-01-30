صعود أسعار الذهب مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غد، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل -الأكثر تداولاً- بنسبة 0.57% إلى 2056.30 دولار للأوقية.
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وزاد سعر التسليم لفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 2038.45 دولار للأوقية، وزادت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.34% إلى 23.33 دولار، في حين استقر سعر البلاتين الفوري عند 931.84 دولار للأوقية.
وقال“أجاي كيديا” المدير لدى“كيديا كومودتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن المستثمرين يترقبون هذا الأسبوع صدور توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن آفاق السياسة النقدية، بجانب بيانات الوظائف، وهذا يساهم في دعم أسعار الذهب، وإنه من المتوقع ارتفاعها قليلاً خلال تعاملات اليوم بسبب التوترات الجيوسياسية.
وتشير تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية إلى توقع المستثمرين خفض الفائدة في الولايات المتحدة 5 مرات خلال العام الجاري، بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، على أن يتم إجراء أول خفض في مارس القادم.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785275
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