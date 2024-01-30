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صعود أسعار الذهب مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

1/30/2024 4:20:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غد، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل -الأكثر تداولاً- بنسبة 0.57% إلى 2056.30 دولار للأوقية.

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وزاد سعر التسليم لفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 2038.45 دولار للأوقية، وزادت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.34% إلى 23.33 دولار، في حين استقر سعر البلاتين الفوري عند 931.84 دولار للأوقية.

وقال“أجاي كيديا” المدير لدى“كيديا كومودتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن المستثمرين يترقبون هذا الأسبوع صدور توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن آفاق السياسة النقدية، بجانب بيانات الوظائف، وهذا يساهم في دعم أسعار الذهب، وإنه من المتوقع ارتفاعها قليلاً خلال تعاملات اليوم بسبب التوترات الجيوسياسية.

وتشير تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية إلى توقع المستثمرين خفض الفائدة في الولايات المتحدة 5 مرات خلال العام الجاري، بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، على أن يتم إجراء أول خفض في مارس القادم.


المصدر:

MENAFN30012024000202011048ID1107785275

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