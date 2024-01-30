مصر للألومنيوم تضاعف أرباحها في النصف الأول إلى 3.43 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة“مصر للألومنيوم“، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 3.43 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.
وكانت قررت شركة مصر للألومنيوم، تأجيل المناقصة العامة الخارجية رقم 1/2023/2024 الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة، والتي كان محدد لها تقديم العروض الفنية والمالية 15 يناير الجاري.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر تأجيل المناقصة حتى 31 مارس المقبل.
وكانت قالت شركة“مصر للألومنيوم”، إنه ليس لديها أي معلومات حول ما يثار عن وجود اتفاق مبدئي عن قيام شركة الإمارات العالمية بالاكتتاب في زيادة رأسمال مصر للألومنيوم.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“اتفاق مبدئى لاكتتاب الإمارات العالمية في زيادة رأسمال مصر للألومنيوم”.
وكانت قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه ليس لديها أي معلومات حول تنفيذ مصنع للألومنيوم بالعين السخنة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما تم نشره بعنوان“شراكة مصرية إماراتية لإنشاء مصنع للألومنيوم بالعين السخنة”.
وكانت قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه لم تتقدم أي شركة لمناقصة مشروع إعادة تأهيل الشركة بانتهاء موعد التقديم الأحد 12 نوفمبر الماضي.خ
وطرحت مصر للألومنيوم، مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم، وتشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.
وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
وأجلت شركة مصر للألومنيوم موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مصنع الدرفلة الذى كان مقررًا له 12 نوفمبر الجارى.
وأرجعت الشركة، قرارها إلى طلب العديد من الشركات الراغبة فى التقدم مد الموعد بسبب كثرة الأعمال المطلوبة فى المناقصة.
وتشمل إعادة تأهيل الشركة نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية ومولدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.
كما تشمل كذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
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