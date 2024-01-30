مصر للألومنيوم تضاعف أرباحها في النصف الأول إلى 3.43 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة“مصر للألومنيوم“، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 3.43 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.

وكانت قررت شركة مصر للألومنيوم، تأجيل المناقصة العامة الخارجية رقم 1/2023/2024 الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة، والتي كان محدد لها تقديم العروض الفنية والمالية 15 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر تأجيل المناقصة حتى 31 مارس المقبل.

وكانت قالت شركة“مصر للألومنيوم”، إنه ليس لديها أي معلومات حول ما يثار عن وجود اتفاق مبدئي عن قيام شركة الإمارات العالمية بالاكتتاب في زيادة رأسمال مصر للألومنيوم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“اتفاق مبدئى لاكتتاب الإمارات العالمية في زيادة رأسمال مصر للألومنيوم”.

وكانت قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه ليس لديها أي معلومات حول تنفيذ مصنع للألومنيوم بالعين السخنة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما تم نشره بعنوان“شراكة مصرية إماراتية لإنشاء مصنع للألومنيوم بالعين السخنة”.

وكانت قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه لم تتقدم أي شركة لمناقصة مشروع إعادة تأهيل الشركة بانتهاء موعد التقديم الأحد 12 نوفمبر الماضي.خ

وطرحت مصر للألومنيوم، مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم، وتشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وأجلت شركة مصر للألومنيوم موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مصنع الدرفلة الذى كان مقررًا له 12 نوفمبر الجارى.

وأرجعت الشركة، قرارها إلى طلب العديد من الشركات الراغبة فى التقدم مد الموعد بسبب كثرة الأعمال المطلوبة فى المناقصة.

وتشمل إعادة تأهيل الشركة نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية ومولدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

كما تشمل كذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.