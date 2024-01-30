صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب تسجل مستوى قياسي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023، بنمو بنسبة 30%، على خلفية زيادة الطلب على السيارات الصديقة اللبيئة.
وأوضحت بيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، أن قيمة صادرات شركات صناعة السيارات المحلية من سيارات الركاب بلغت 63.81 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعا من 49 مليار دولار أو 30.2%، في العام الذي سبقه.
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وأضافت أن عدد السيارات التي تم شحنها قفز بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 2.73 مليون وحدة.
ويعود هذا الأداء إلى التحسن في إمدادات رقائق السيارات وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة.
وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50.6% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 24 مليار دولار في عام 2023.
وأظهرت البيانات أن هذه السيارات تمثل أعلى نسبة على الإطلاق من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد عند 37.6% العام الماضي.
وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وكندا بنسبتي 44.7% و43.9% على التوالي. كما ارتفعت الشحنات إلى ألمانيا وأستراليا بنسبتي 62.3% و5.7% على التوالي.
ومن جهة أخرى، وصلت واردات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب إلى مستوى قياسي بلغ 14.5 مليار دولار العام الماضي بزيادة 3.3% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض عدد الوحدات المستوردة بنسبة 8.1% إلى 300 ألف في عام 2023، وفقا للبيانات.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785272
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