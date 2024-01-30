صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب تسجل مستوى قياسي في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023، بنمو بنسبة 30%، على خلفية زيادة الطلب على السيارات الصديقة اللبيئة.

وأوضحت بيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، أن قيمة صادرات شركات صناعة السيارات المحلية من سيارات الركاب بلغت 63.81 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعا من 49 مليار دولار أو 30.2%، في العام الذي سبقه.

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وأضافت أن عدد السيارات التي تم شحنها قفز بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 2.73 مليون وحدة.

ويعود هذا الأداء إلى التحسن في إمدادات رقائق السيارات وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة.

وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50.6% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 24 مليار دولار في عام 2023.

وأظهرت البيانات أن هذه السيارات تمثل أعلى نسبة على الإطلاق من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد عند 37.6% العام الماضي.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وكندا بنسبتي 44.7% و43.9% على التوالي. كما ارتفعت الشحنات إلى ألمانيا وأستراليا بنسبتي 62.3% و5.7% على التوالي.

ومن جهة أخرى، وصلت واردات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب إلى مستوى قياسي بلغ 14.5 مليار دولار العام الماضي بزيادة 3.3% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض عدد الوحدات المستوردة بنسبة 8.1% إلى 300 ألف في عام 2023، وفقا للبيانات.

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