تنفيذ صفقة على أسهم جولدن تكس بـ190 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جولدن تكس للأصواف بقيمة 190.09 مليون جنيه، في إطار إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات داخل المجموعة المرتبطة لتنفيذ عملية الانقسام.
وتم تنفيذ الصفقة على 6.99 مليون سهم من أسهم لشركة بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه.
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وتضاعفت أرباح شركة جولدن تكس للأصواف، 2.87 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 24.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 8.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 147.5 مليون جنيه، مقابل 70.4 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وكانت اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“جولدن تكس للأصواف” بشأن إضافة أنشطة جديدة للشركة.
ووافقت الرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح جولدن تكس بغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي وإضافة بعض الأنشطة وهي تصنيع وتخزين المنتجات التالية: القطن، القطن المخلوط، الأكليريك، الفسكوز، الليكرا، النايلون، الحرير والكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزول من تلك المنتجات.
وافق مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف على اعتماد تقرير الإفصاح بشأن إضافة بعض الأنشطة إلى أغراض الشركة.
وصدق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، بعد نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
ووافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع بعض الشركات بذات الشروط والمعاملات التجارية التي تتم مع الغير.
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