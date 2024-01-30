تنفيذ صفقة على أسهم جولدن تكس بـ190 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جولدن تكس للأصواف بقيمة 190.09 مليون جنيه، في إطار إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات داخل المجموعة المرتبطة لتنفيذ عملية الانقسام.

وتم تنفيذ الصفقة على 6.99 مليون سهم من أسهم لشركة بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه.

موضوعاتالرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال“مصر لصناعة الكيماويات” “المتحدة للإسكان” تشتري 497.4 ألف سهم خزينة “مصر للألومنيوم” تضاعف أرباحها في النصف الأول إلى 3.43 مليار جنيه

وتضاعفت أرباح شركة جولدن تكس للأصواف، 2.87 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 24.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 8.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 147.5 مليون جنيه، مقابل 70.4 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وكانت اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“جولدن تكس للأصواف” بشأن إضافة أنشطة جديدة للشركة.

ووافقت الرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح جولدن تكس بغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي وإضافة بعض الأنشطة وهي تصنيع وتخزين المنتجات التالية: القطن، القطن المخلوط، الأكليريك، الفسكوز، الليكرا، النايلون، الحرير والكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزول من تلك المنتجات.

وافق مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف على اعتماد تقرير الإفصاح بشأن إضافة بعض الأنشطة إلى أغراض الشركة.

وصدق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، بعد نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

ووافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع بعض الشركات بذات الشروط والمعاملات التجارية التي تتم مع الغير.