صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الناتج المحلي لمنطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، في ظل توقعات انخفاضه 0.1% في الربع الأخير من عام 2023.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.11% إلى 485 نقطة.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.29% إلى 7654 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.33% إلى 16997 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.16% إلى 7652 نقطة.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه بنك“سيتي جروب” بالتعاون مع“يو جوف” لأبحاث السوق، تراجع توقعات التضخم في بريطانيا خلال فترة 12 شهراً إلى 3.9% في مسح نوفمبر، ثم إلى 3.5% في ديسمبر، انخفاضاً من 4.2% في استطلاع أكتوبر.
وقال“توماس جوردان” رئيس مجلس إدارة بنك سويسرا في لقاء إذاعي يوم أمس، إن المصرف المركزي يتوقع ارتفاع التضخم، إثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، والإيجارات، وأسعار الكهرباء، لكن لا ينبغي أن يتجاوز التضخم مستوى 2%، وذلك بعد أن سجل 1.7% في ديسمبر ليظل ضمن النطاق المستهدف بين صفر و2% للشهر السابع على التوالي.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785270
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