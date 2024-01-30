صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات الناتج المحلي لمنطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، في ظل توقعات انخفاضه 0.1% في الربع الأخير من عام 2023.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.11% إلى 485 نقطة.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.29% إلى 7654 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.33% إلى 16997 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.16% إلى 7652 نقطة.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه بنك“سيتي جروب” بالتعاون مع“يو جوف” لأبحاث السوق، تراجع توقعات التضخم في بريطانيا خلال فترة 12 شهراً إلى 3.9% في مسح نوفمبر، ثم إلى 3.5% في ديسمبر، انخفاضاً من 4.2% في استطلاع أكتوبر.

وقال“توماس جوردان” رئيس مجلس إدارة بنك سويسرا في لقاء إذاعي يوم أمس، إن المصرف المركزي يتوقع ارتفاع التضخم، إثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، والإيجارات، وأسعار الكهرباء، لكن لا ينبغي أن يتجاوز التضخم مستوى 2%، وذلك بعد أن سجل 1.7% في ديسمبر ليظل ضمن النطاق المستهدف بين صفر و2% للشهر السابع على التوالي.





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