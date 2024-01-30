الضرائب: توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتحسين مناخ الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

وأضافت عبد العال، اليوم، أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومى المصرى.

موضوعات“مصر للألومنيوم” تضاعف أرباحها في النصف الأول إلى 3.43 مليار جنيه 5.5 مليار دولار مبيعات“المجتمعات العمرانية” من الأراضى والوحدات السكنية خلال 2023 شركات العقارات تطالب وزارة الإسكان بالمزيد من التيسيرات

وأشارت إلى التزام المصلحة الكامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة ،يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

المصدر: