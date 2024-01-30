كيما تعتمد زيادة رأس المال إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وقرر المجلس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.

موضوعاتارتفاع سهم هولسينم بدعم من خطة فصل وحدتها في أمريكا الشمالية “الاتحاد الأوروبي”: نواصل دعمنا الإنساني لقطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية “أرامكو”: نتطلع لتوسيع مشاريعنا في الصين والهند وإبرام عمليات استحواذ

وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 يناير الجاري الاكتتاب في الزيادة في حدود نسبة مساهمته الأصلية.

كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.

وكانت نفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما“، ما يتداول عن مخاطبة الشركة تحالفًا مصرفيًا لتمويل الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات حول ما نشر بعنوان“كيما تخاطب تحالفًا مصرفيًا لزيادة قيمة تمويل مستهدف من 4 إلى 7 مليارات جنيه”.

وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه وبالدولار لشركة“تكنومونت” الإيطالية والخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

ويأتي السداد تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 أكتوبر 2023.

وتراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 350.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

فيما زادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).

وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري، وسيتم إعادة الشتغيل.

وكانت قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، إنه لم يرد إليها أي بيانات أو معلومات حول اعتزام الحكومة توظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة“الشرقية للدخان” لتطوير مصانع الأسمدة ومصنع كيما القديم في أسوان.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“تخطط الحكومة لتوظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بقيمة 650 مليون دولار لتطوير بعض مصانع الأسمدة، وتطوير مصنع كيما القديم في أسوان”.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلي شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.

واعتمدت العمومية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، إذ تقرر إضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.

كما تقرر تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بشأن إنعقاد مجلس إدارة الشركة.

وعلى صعيد العمومية العادية، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح تعديل النظام الأساسي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”.

وتصمن تقرير الافصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، تقرير الافصاح لغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن إضافة نشاط إدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.

ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 82.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 1.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 651.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 6.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.