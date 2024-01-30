كيما تعتمد زيادة رأس المال إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” على زيادة رأس المال المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
وقرر المجلس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم.
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وتمول الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والسماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 يناير الجاري الاكتتاب في الزيادة في حدود نسبة مساهمته الأصلية.
كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.
وكانت نفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما“، ما يتداول عن مخاطبة الشركة تحالفًا مصرفيًا لتمويل الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات حول ما نشر بعنوان“كيما تخاطب تحالفًا مصرفيًا لزيادة قيمة تمويل مستهدف من 4 إلى 7 مليارات جنيه”.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن سداد الدفعة المقدمة للمكون بالجنيه وبالدولار لشركة“تكنومونت” الإيطالية والخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
ويأتي السداد تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 أكتوبر 2023.
وتراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 350.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
فيما زادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).
وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري، وسيتم إعادة الشتغيل.
وكانت قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، إنه لم يرد إليها أي بيانات أو معلومات حول اعتزام الحكومة توظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة“الشرقية للدخان” لتطوير مصانع الأسمدة ومصنع كيما القديم في أسوان.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“تخطط الحكومة لتوظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بقيمة 650 مليون دولار لتطوير بعض مصانع الأسمدة، وتطوير مصنع كيما القديم في أسوان”.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلي شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.
واعتمدت العمومية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، إذ تقرر إضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.
كما تقرر تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بشأن إنعقاد مجلس إدارة الشركة.
وعلى صعيد العمومية العادية، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح تعديل النظام الأساسي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”.
وتصمن تقرير الافصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، تقرير الافصاح لغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن إضافة نشاط إدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.
ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 82.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 1.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 651.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 6.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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