متحدث الحكومة: منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها بالمحافظات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق، وتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع ذلك بشكل يومي.

وقال الحمصاني -خلال اتصال هاتفي مع قناة“أون” الفضائية لبرنامج“كلمة أخيرة” مساء الإثنين- إن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد إلى الجهاز.

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ولفت إلى أن آخر الاجتماعات كان أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وجرت مناقشة منظومة العمل، كما تم التطرق إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز.

وأضاف أنه تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منها 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.

ونوَّه الحمصاني، بأن الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية السبع، وتم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات، وبداية من شهر مارس المقبل ستتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك.

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