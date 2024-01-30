الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال مصر لصناعة الكيماويات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر لشركة“مصر لصناعة الكيماويات” من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه.
وجائت الموافقة وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية فقرة رقم (4) وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 يناير الجاري.
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وقررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور.
وكانت قررت شركة مصر لصناعة الكيماويات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 36.56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، تمويلاً من أرباح العام المالي الماضي 2022- 2023 والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وأضافت الشركة أن الزيادة من خلال منح المساهمين نصف سهم مجاني لكل سهم.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 0.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 281.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 280.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 462.37 مليون جنيه، مقابل 455.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 19% خلال الأريعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 193 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 136.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 240.3 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها، ونمو إيرادات الاستثمارات المالية.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، على الترخيص لمجلس الإدارة بإنشاء شركة جديدة.
وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة ستكون بالمشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كادينيس للطاقة والاستشارات.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
واعتمدت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، طبقاً لزيادة رأس المال.
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