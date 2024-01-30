الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال مصر لصناعة الكيماويات

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر لشركة“مصر لصناعة الكيماويات” من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه.

وجائت الموافقة وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية فقرة رقم (4) وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 يناير الجاري.

موضوعاتتنفيذ صفقة على أسهم“جولدن تكس” بـ190 مليون جنيه “المتحدة للإسكان” تشتري 497.4 ألف سهم خزينة “مصر للألومنيوم” تضاعف أرباحها في النصف الأول إلى 3.43 مليار جنيه

وقررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور.

وكانت قررت شركة مصر لصناعة الكيماويات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 36.56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، تمويلاً من أرباح العام المالي الماضي 2022- 2023 والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأضافت الشركة أن الزيادة من خلال منح المساهمين نصف سهم مجاني لكل سهم.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 0.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 281.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 280.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 462.37 مليون جنيه، مقابل 455.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 19% خلال الأريعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 193 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 136.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 240.3 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها، ونمو إيرادات الاستثمارات المالية.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، على الترخيص لمجلس الإدارة بإنشاء شركة جديدة.

وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة ستكون بالمشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كادينيس للطاقة والاستشارات.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

واعتمدت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، طبقاً لزيادة رأس المال.