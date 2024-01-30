المركزي العراقي: عقوبات أمريكية على مصرف الهدى بسبب أنشطة في 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، مشيرا إلى أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023.
وذكر البنك المركزي – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية – أن“الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مصرف الهدى العراقي بسبب أنشطته في عام 2022”.
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وأضاف أن“المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023′′، مشيراً إلى أن المصرف مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
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