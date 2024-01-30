المركزي العراقي: عقوبات أمريكية على مصرف الهدى بسبب أنشطة في 2022

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، مشيرا إلى أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023.

وذكر البنك المركزي – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية – أن“الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مصرف الهدى العراقي بسبب أنشطته في عام 2022”.

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وأضاف أن“المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023′′، مشيراً إلى أن المصرف مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.