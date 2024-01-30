نيوتنكس للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع محليًا فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال مجيب عبد الرازق؛ المدير العام لشركة“نيوتنكس” فى مصر، إن الكفاءات المصرية تدير مكاتب الشركة فى مختلف دول المنطقة، موضحاً أن الشركة تمتلك أكثر من 1500 عميل فى الوطن العربى.

وأضاف أن القاهرة تستحوذ على اهتمام خاص من قيادات شركة نيوتنكس العالمية باعتبارها أحد أهم وأبرز الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط ولذلك تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الشركة فى المنطقة.

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وأكد فى تصريحات على هامش مؤتمر Next on tour بالقاهرة، أن الوقت الراهن هو الوقت الذى يتطلب وجود شركات عالمية بقيادات محلية وطنية للوقوف إلى جانب الشركات والمؤسسات فى السوق المصرى وتقديم أجود الخدمات بأقل سعر فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال إن الشركة تتوقع مواصلة النمو والتوسع محليا فى 2024 وذلك من خلال تواصلها مع الكثير من العملاء الذين أكدوا اعتزامهم التعاون مع الشركة خاصة فى ظل تغطية الفراغ الكبير داخل السوق المصرى بسبب ارتفاع مستويات التكاليف لدى الكثير من المنافسين، حيث تركز الشركة على القطاع المالى والمصرفى والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى بمختلف القطاعات ولا سيما لقطاع البترول والطاقة والقطاعات التجارية والحكومية وقطاع الاتصالات.

وأضاف أن مؤتمر الشركة فى القاهرة ناقش كيفية بناء هيكل متكامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على مستوى كافة الخدمات الإلكترونية ويستفيد من تلك التوليفة عملاء القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاعات المالية والمصرفية داخل مصر، كما ناقش المؤتمر خطة الحكومة فى سحابة البيانات واستعراض خبرات الشركة وشركائها العالميين فى هذا السياق.