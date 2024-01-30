نيوتنكس للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع محليًا فى 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مجيب عبد الرازق؛ المدير العام لشركة“نيوتنكس” فى مصر، إن الكفاءات المصرية تدير مكاتب الشركة فى مختلف دول المنطقة، موضحاً أن الشركة تمتلك أكثر من 1500 عميل فى الوطن العربى.
وأضاف أن القاهرة تستحوذ على اهتمام خاص من قيادات شركة نيوتنكس العالمية باعتبارها أحد أهم وأبرز الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط ولذلك تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الشركة فى المنطقة.
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وأكد فى تصريحات على هامش مؤتمر Next on tour بالقاهرة، أن الوقت الراهن هو الوقت الذى يتطلب وجود شركات عالمية بقيادات محلية وطنية للوقوف إلى جانب الشركات والمؤسسات فى السوق المصرى وتقديم أجود الخدمات بأقل سعر فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال إن الشركة تتوقع مواصلة النمو والتوسع محليا فى 2024 وذلك من خلال تواصلها مع الكثير من العملاء الذين أكدوا اعتزامهم التعاون مع الشركة خاصة فى ظل تغطية الفراغ الكبير داخل السوق المصرى بسبب ارتفاع مستويات التكاليف لدى الكثير من المنافسين، حيث تركز الشركة على القطاع المالى والمصرفى والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى بمختلف القطاعات ولا سيما لقطاع البترول والطاقة والقطاعات التجارية والحكومية وقطاع الاتصالات.
وأضاف أن مؤتمر الشركة فى القاهرة ناقش كيفية بناء هيكل متكامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على مستوى كافة الخدمات الإلكترونية ويستفيد من تلك التوليفة عملاء القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاعات المالية والمصرفية داخل مصر، كما ناقش المؤتمر خطة الحكومة فى سحابة البيانات واستعراض خبرات الشركة وشركائها العالميين فى هذا السياق.
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