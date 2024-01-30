صندوق الثروة النرويجي البالغ 1.5 تريليون دولار يعزز استثماراته في السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) عزز صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار، حيازاته في كل من شركة“تسلا” والشركة الرائدة الجديدة في مجال السيارات الكهربائية،“بي واي دي”، في الوقت الذي تزيد فيه الشركتان إنتاجهما من السيارات التي تعمل بالشحن الكهربي.

تقدمت شركة صناعة السيارات الأمريكية إلى المركز 11 لأكبر حيازات الصندوق مع نهاية 2023 إذ رفعت حصتها إلى 0.98%، أو 7.7 مليار دولار تقريباً، من 0.87% قبل سنة، بحسب قائمة الحيازات التي ينشرها الصندوق مرة واحدة سنوياً على موقعه الإلكتروني. استحوذ على 0.57% من“بي واي دي” الصينية بنهاية العام الماضي، صعوداً من 0.38%.

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سلمت“تسلا” 484507 سيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في ديسمبر الماضي، بينما باعت“بي واي دي” 526409 سيارات كهربائية بالكامل خلال فترة ربع السنة الأخير أيضاً لتحتل المرتبة الأولى في قطاع المركبات الكهربائية، وهو ما يعكس أهمية الصين المتنامية في قطاع السيارات العالمي.

أخفقت“تسلا” بفارق ضئيل في بلوغ تقديرات الأرباح في 25 يناير الحالي، وحذرت من أن وتيرة توسعها ستكون“أبطأ بطريقة ملحوظة” خلال العام الجاري بعد أن أمضت عام 2023 بأكمله في تخفيض الأسعار لتعزيز المبيعات، ما أدى إلى تحقيق أرباح. وهبط سهم الشركة 23% منذ بداية العام الجاري.

تأسس الصندوق النرويجي في تسعينيات القرن الماضي لاستثمار عوائد النفط والغاز النرويجية في الخارج، وهو صندوق -معروف أيضاً باسم البنك النرويجي لإدارة الاستثمار (Norges Bank Investment Management)- يتتبع بطريقة كبيرة مؤشراً معيارياً يعتمد على إطار عمل وضعه البرلمان. ومن المقرر أن يصدر نتائجه الأساسية لعام 2023 اليوم الثلاثاء.

امتلك“البنك النرويجي لإدارة الاستثمار” حصة 1.04% في شركة“فولكس واجن” كما في نهاية 2023، ارتفاعاً من 0.75% في العام السابق.





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