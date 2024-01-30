صندوق الثروة النرويجي البالغ 1.5 تريليون دولار يعزز استثماراته في السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عزز صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار، حيازاته في كل من شركة“تسلا” والشركة الرائدة الجديدة في مجال السيارات الكهربائية،“بي واي دي”، في الوقت الذي تزيد فيه الشركتان إنتاجهما من السيارات التي تعمل بالشحن الكهربي.
تقدمت شركة صناعة السيارات الأمريكية إلى المركز 11 لأكبر حيازات الصندوق مع نهاية 2023 إذ رفعت حصتها إلى 0.98%، أو 7.7 مليار دولار تقريباً، من 0.87% قبل سنة، بحسب قائمة الحيازات التي ينشرها الصندوق مرة واحدة سنوياً على موقعه الإلكتروني. استحوذ على 0.57% من“بي واي دي” الصينية بنهاية العام الماضي، صعوداً من 0.38%.
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سلمت“تسلا” 484507 سيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في ديسمبر الماضي، بينما باعت“بي واي دي” 526409 سيارات كهربائية بالكامل خلال فترة ربع السنة الأخير أيضاً لتحتل المرتبة الأولى في قطاع المركبات الكهربائية، وهو ما يعكس أهمية الصين المتنامية في قطاع السيارات العالمي.
أخفقت“تسلا” بفارق ضئيل في بلوغ تقديرات الأرباح في 25 يناير الحالي، وحذرت من أن وتيرة توسعها ستكون“أبطأ بطريقة ملحوظة” خلال العام الجاري بعد أن أمضت عام 2023 بأكمله في تخفيض الأسعار لتعزيز المبيعات، ما أدى إلى تحقيق أرباح. وهبط سهم الشركة 23% منذ بداية العام الجاري.
تأسس الصندوق النرويجي في تسعينيات القرن الماضي لاستثمار عوائد النفط والغاز النرويجية في الخارج، وهو صندوق -معروف أيضاً باسم البنك النرويجي لإدارة الاستثمار (Norges Bank Investment Management)- يتتبع بطريقة كبيرة مؤشراً معيارياً يعتمد على إطار عمل وضعه البرلمان. ومن المقرر أن يصدر نتائجه الأساسية لعام 2023 اليوم الثلاثاء.
امتلك“البنك النرويجي لإدارة الاستثمار” حصة 1.04% في شركة“فولكس واجن” كما في نهاية 2023، ارتفاعاً من 0.75% في العام السابق.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107785263
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