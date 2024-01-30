الصين وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 1.9 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت الشركات الصينية وشركاؤها التجاريون الروس 55 صفقة، بقيمة 13.6 مليار يوان (1.91 مليار دولار).

وتغطي الصفقات قطاعات مثل تخزين سلسلة التبريد والخدمات المالية والواردات والصادرات. وتم التوقيع عليها في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الروسي الذي عقد في شنيانج.

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وحضر الحدث أكثر من 100 من رواد الأعمال من روسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الصينية والخبراء الصناعيين والعلماء.

ووقعت حكومة مدينة شنيانج وشركة شرق الصين للخطوط الجوية خطاب نوايا في المؤتمر، واتفقتا على فتح خط جوي منتظم للركاب بين شنيانج وموسكو في أواخر فبراير القادم.