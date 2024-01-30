الصين وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 1.9 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبرمت الشركات الصينية وشركاؤها التجاريون الروس 55 صفقة، بقيمة 13.6 مليار يوان (1.91 مليار دولار).
وتغطي الصفقات قطاعات مثل تخزين سلسلة التبريد والخدمات المالية والواردات والصادرات. وتم التوقيع عليها في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الروسي الذي عقد في شنيانج.
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وحضر الحدث أكثر من 100 من رواد الأعمال من روسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الصينية والخبراء الصناعيين والعلماء.
ووقعت حكومة مدينة شنيانج وشركة شرق الصين للخطوط الجوية خطاب نوايا في المؤتمر، واتفقتا على فتح خط جوي منتظم للركاب بين شنيانج وموسكو في أواخر فبراير القادم.
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