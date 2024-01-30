Tuesday, 30 January 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 1.9 مليار دولار

1/30/2024 4:20:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبرمت الشركات الصينية وشركاؤها التجاريون الروس 55 صفقة، بقيمة 13.6 مليار يوان (1.91 مليار دولار).

وتغطي الصفقات قطاعات مثل تخزين سلسلة التبريد والخدمات المالية والواردات والصادرات. وتم التوقيع عليها في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الروسي الذي عقد في شنيانج.

موضوعات متعلقة 10 تريليونات دولار إجمالي إصدارات السندات في الصين بـ2023 صندوق الثروة النرويجي البالغ 1.5 تريليون دولار يعزز استثماراته في السيارات الكهربائية “المركزي العراقي”: عقوبات أمريكية على مصرف الهدى بسبب أنشطة في 2022

وحضر الحدث أكثر من 100 من رواد الأعمال من روسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الصينية والخبراء الصناعيين والعلماء.

ووقعت حكومة مدينة شنيانج وشركة شرق الصين للخطوط الجوية خطاب نوايا في المؤتمر، واتفقتا على فتح خط جوي منتظم للركاب بين شنيانج وموسكو في أواخر فبراير القادم.

MENAFN30012024000202011048ID1107785262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث