10 تريليونات دولار إجمالي إصدارات السندات في الصين بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين 71 تريليون يوان (نحو 10 تريليونات دولار) في عام 2023، بزيادة 14.8% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغت إصدارات سندات الخزانة 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليون يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.
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وفي العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان.
وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 348.52 مليار يوان، وبلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان.
وبحلول نهاية العام الماضي، بلغت السندات القائمة المحتفظ بها 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1%، وفقا للبنك المركزي.
وبلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب 3.72 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل 2.4% من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.
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