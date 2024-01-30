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10 تريليونات دولار إجمالي إصدارات السندات في الصين بـ2023

1/30/2024 4:20:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين 71 تريليون يوان (نحو 10 تريليونات دولار) في عام 2023، بزيادة 14.8% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغت إصدارات سندات الخزانة 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليون يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.

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وفي العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 348.52 مليار يوان، وبلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان.

وبحلول نهاية العام الماضي، بلغت السندات القائمة المحتفظ بها 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1%، وفقا للبنك المركزي.

وبلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب 3.72 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل 2.4% من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.

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