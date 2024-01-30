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منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة

1/30/2024 4:17:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-حذرت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.

وأعربت الدول عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا.

وأضافت أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.

وحثت رسالة المنظمات الدولَ المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل المهم للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.

وعلّقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا واليابان والنمسا ورومانيا ونيوزلندا؛ تمويلَها للأونروا، على خلفية اتهامات إسرائيلية لـ12 موظفا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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