موقع أمريكي: مسؤول إسرائيلي كبير بحث في القاهرة ملف محور فيلادلفيا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال موقع“أكسيوس” الأمريكي، الثلاثاء، إن رونين بار، مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي“شين بيت"، زار العاصمة المصرية القاهرة، أمس الإثنين، وبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ملف محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.



وجاءت الزيارة وسط توتر لافت في العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم بدء عملية عسكرية على الحدود والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي رفضته مصر بشدة.

و تأتي الزيارة غداة مشاركة بار في مباحثات عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأحد، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة.

فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأن الزيارة من مصر وإسرائيل.



ونقل“أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، أن“بار سافر إلى القاهرة لمناقشة القضايا غير المتعلقة بالرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)”.

ووفق المصدر نفسه،“شملت القضايا التي بحثها الطرفان، الوضع على محور فيلادلفيا الحدودي، وكيفية عمل مصر وإسرائيل معا لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة” بحسب الادّعاءات الإسرائيلية.

كما ناقش الجانبان“الخطط المحتملة لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة”، وفق ما نقل الموقع نفسه عن المسؤولين الإسرائيليين.

و”محور فيلادلفيا”، امتداد من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة، أنه من الضروري السيطرة العسكرية عليه، كما زعمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أن القاهرة هي المسؤولة عن وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب غزة.



وردّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على المزاعم الإسرائيلية، في كلمة متلفزة، في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالقول:“مصر ليست السبب في عدم وصول المساعدات” وأن إسرائيل هي من تعرقل دخولها.



وذكر“أكسيوس” أن“كامل التقى نظرائه السعودي (مساعد بن محمد العيبان) والأردني (أحمد حسني) ومن السلطة الفلسطينية (ماجد فرج) في العاصمة السعودية الرياض قبل 10 أيام لمناقشة كيفية إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة ما بعد الحرب”.

وكان موقع“واللا” العبري تحدث، الاثنين، عن اجتماع الرياض، لكن لم يصدر تأكيد أو نفي رسمي من الجهات المعنية حول ذلك حتى صباح الثلاثاء.



وقال“واللا” نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يسمّهم، قولهم إن كبار مسؤولي الأمن القومي بالسعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية“اجتمعوا سرًا” بالعاصمة الرياض قبل 10 أيام، لتنسيق“خطط” ما بعد انتهاء الحرب على غزة، ومناقشة سبل إشراك السلطة الفلسطينية بحكم القطاع.