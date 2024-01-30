يونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

MENAFN - Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN-أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت المنظمة في بيان، أمس الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية.

وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها قاموا بتوفير 962 ألفاً و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر/ كانون الأول الفائت وأن اللقاحات متاحة حالياً لأطفال غزة.