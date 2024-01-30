الاقتصاد تطلق مبادرة توفير حوافز مالية للمصدّرين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع برنامج تصدير الممول من القنصلية البريطانية مبادرة لتوفير حوافز مالية للنقل لكل المصدّرين إلى الدول الأخرى من كل المعابر والموانئ.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود التي تقوم بها للمساهمة في تخفيف الأعباء على المصدّرين الناتجة عن التحديات والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تخفيف تكاليف الشحن وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وتنويع الأسواق وتعزيز الصادرات الفلسطينية في الأسواق العالمية.
ولفتت الوزارة إلى أنه بموجب المبادرة سيُصرف دعم جزئي بقيمة 100 دولار أميركي عن كل طبلية/ مشتاح أو ما يعادلها بالوزن والحجم عند قبول مستندات الشحن، بما لا يزيد على 100 طبلية للمصدّر.
وقالت: تشترط المبادرة أن يتم تصدير البضاعة من خلال أي ميناء أو معبر دولي حيث تشمل كل الدول، كما أن الدعم يقدم على أساس أسبقية تقديم الطلب بحيث يتضمن إرفاق المستندات لكل شحنة، وهي عبارة عن فاتورة تجارية وقائمة التعبئة، وشهادة المنشأ، وبيانات التصدير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى أية مستندات أخرى يتم طلبها عند الحاجة مثل بوليصة الشحن أو بيان حمولة، ويتم تقديم الطلب للحصول على الدعم من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج تصدير tasdeer. Ps.
ونوهت الوزارة إلى أن حوافز دعم الشحن باستخدام الحاويات من خلال معبر الكرامة/ جسر الملك حسین ما زالت سارية المفعول، وبالإمكان الحصول على مزيد من المعلومات، من خلال زيارة مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني mne. gov. p أو موقع برنامج تصدير tasdeer. p
MENAFN30012024000205011050ID1107785255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.