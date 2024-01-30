الاقتصاد تطلق مبادرة توفير حوافز مالية للمصدّرين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع برنامج تصدير الممول من القنصلية البريطانية مبادرة لتوفير حوافز مالية للنقل لكل المصدّرين إلى الدول الأخرى من كل المعابر والموانئ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود التي تقوم بها للمساهمة في تخفيف الأعباء على المصدّرين الناتجة عن التحديات والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تخفيف تكاليف الشحن وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وتنويع الأسواق وتعزيز الصادرات الفلسطينية في الأسواق العالمية.

ولفتت الوزارة إلى أنه بموجب المبادرة سيُصرف دعم جزئي بقيمة 100 دولار أميركي عن كل طبلية/ مشتاح أو ما يعادلها بالوزن والحجم عند قبول مستندات الشحن، بما لا يزيد على 100 طبلية للمصدّر.

وقالت: تشترط المبادرة أن يتم تصدير البضاعة من خلال أي ميناء أو معبر دولي حيث تشمل كل الدول، كما أن الدعم يقدم على أساس أسبقية تقديم الطلب بحيث يتضمن إرفاق المستندات لكل شحنة، وهي عبارة عن فاتورة تجارية وقائمة التعبئة، وشهادة المنشأ، وبيانات التصدير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى أية مستندات أخرى يتم طلبها عند الحاجة مثل بوليصة الشحن أو بيان حمولة، ويتم تقديم الطلب للحصول على الدعم من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج تصدير tasdeer. Ps.

ونوهت الوزارة إلى أن حوافز دعم الشحن باستخدام الحاويات من خلال معبر الكرامة/ جسر الملك حسین ما زالت سارية المفعول، وبالإمكان الحصول على مزيد من المعلومات، من خلال زيارة مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني mne. gov. p أو موقع برنامج تصدير tasdeer. p