تخللتها مواجهات وإصابات: اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الشبان، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين من مختلف المناطق داخل المحافظات.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم بحر بعد مداهمة منزله في قرية أم صفا قضاء رام الله، والشاب أحمد فايز حبوب بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، وكذلك مداهمة وعاثت خرابا في محال تجارية لعائلته.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت في محيط مبنى المقاطعة، واعتقلت الشاب عامر الوزير من منزله في شارع عمان، واعتقلت تلك القوات الشاب منتصر دويكات بعد مداهمة منزله في حي الضاحية شرقي المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة عزون، ونفذت فيها عمليات تفتيش واعتقلت الشاب بهاء عدوان، فيما اعتقلت الشاب عبد الله رضوان للضغط على شقيقه محمد لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة النبي الياس، واعتقلت الشاب عدي حنون بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤيد الشربي والشاب أيسر رباح فضيلات من العروب قضاء الخليل بعد مداهمة منزليهما.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة آلياتها العسكرية

المدينة، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة في حي المراح.

واعتقلت كلا من عمر حسين يونس، والشابين رواد أحمد يونس، ورياض مروان هب الريح بعد محاصرة منزل في حي المراح وسط إطلاق الرصاص وتدمير محتويات المنزل.

وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي نور شمس، وطولكرم، وحظرت التجوال فيهما، وسط تدمير للبنية التحتية ولخطوط المياه والكهرباء.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في حارة المدارس، وفتشتها وأخضعت أصحابها للاستجواب، ونشرت القناصة على نوافذها وأسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة أخرى من القناصة داخل البنايات العالية في محيط المخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم.

وفي الخليل اعتقلت الشابين: مبارك علان زيادات، ومنير فرح مناصرة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.