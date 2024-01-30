حالة الطقس: أمطار وأجواء باردة الى شديدة البرودة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار بين الحين والأخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً فوق معظم المناطق على فترات تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم

وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة بين الحين والأخر، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، ويحتمل خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة, ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة, ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.