حالة الطقس: أمطار وأجواء باردة الى شديدة البرودة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار بين الحين والأخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً فوق معظم المناطق على فترات تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.
وغدا الأربعاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم
وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة بين الحين والأخر، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، ويحتمل خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
والخميس، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة, ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة, ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
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