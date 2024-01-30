الهلال الأحمر: مصير المسعفين الذين توجهوا لانقاذ الطفلة المحاصرة في مركبة بغزة ما زال مجهولا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا امس لانقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما زال مجهولا.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف اذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس، الطفلة هند، داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.
وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما اسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقية هي محاصرة داخلها.
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