الهلال الأحمر: مصير المسعفين الذين توجهوا لانقاذ الطفلة المحاصرة في مركبة بغزة ما زال مجهولا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا امس لانقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما زال مجهولا.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف اذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس، الطفلة هند، داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما اسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقية هي محاصرة داخلها.