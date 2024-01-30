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السوق المركزي : ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار بسبب قلة الكميات وارتفاع الطلب

1/30/2024 3:10:38 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-رصد
أكد مدير السوق المركزي للخضار التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن الكميات الواردة إلى السوق بلغت اليوم 3 آلاف طن.
وأضاف الشخانبة في اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، مثل الكوسا والخيار، يعود إلى انخفاض الكميات الموردة للسوق، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على هذه الأصناف. وأشار إلى أن سعر الصنفين سجل اليوم بين 40 و70 قرشًا للكيلو.
وأوضح أن الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها المملكة تؤثر على قدرة المزارعين في استكمال القطاف، مما يؤدي إلى انخفاض الكميات الموردة للسوق المركزي وبالتالي ارتفاع الأسعار. مشيراً أن معدل توريد الكوسا لسوق الخضار المركزي بلغ 65 طن، وهو دون المعدل اليومي.
وعلق شخانبة على شكاوى تتعلق بارتفاع اسعار الثوم الى ستة دنانير في الاسواق المحلية مشيرا ان سعر بيعه في السوق المركزي للخضار من ثلاثة الى ثلاثة دنانير ونصف .
وبالنسبة لأسعار الفواكه، أكد الشخانبة أن الموسم شهد استقرارا في الكميات الموردة لسوق المركزي واستقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر الليمون ربع دينار داخل ساحات السوق. وأشار إلى وفرة الفواكه غير الموسمية أيضا و بأسعار وكميات مناسبة مع استيرادها.
وأكد شخانبة أن القائمة الصادرة عن سوق الخضار المركزي هي قائمة استرشادية ترصد أسعار البيع داخل ساحات السوق المركزي وليست في محلات التجزئة، وأن القاعدة الأساسية في تحديد السعر تعتمد على العرض والطلب.

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