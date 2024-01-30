السوق المركزي : ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار بسبب قلة الكميات وارتفاع الطلب

السوق المركزي : ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار بسبب قلة الكميات وارتفاع الطلب
التاريخ
1/30/2024 3:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير دائرة السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة يتحدث عن كميات الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي وتفاصيل الأسعار، وسبب ارتفاع أسعار بعض الخضار .
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