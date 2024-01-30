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الأردن بالدرجة 46 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

1/30/2024 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّ الأردن بالدرجة 46 من 100، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، متراجعاً بمقدار درجة واحدة عن درجة عام 2022.


وقالت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، في بيان لها، إن الأردن تراجع بمقدار مرتبتين على الترتيب الدولي ليصبح في المرتبة 63 من 180 دولة ومنطقة.


وأشار البيان إلى أن الأردن جاء في المرتبة الرابعة عربياً بعد الإمارات وقطر والسعودية.


وأوضح أن الأردن حافظ على نفس الدرجة على 4 مصادر وهي: مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان، ومؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الإيكونوميست، ومؤشر تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت، ومؤشر الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.


وبين أن الأردن ارتفع ضمن معايير 3 مصادر من أصل 7 عن تقييم العام الماضي، وهي: "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمقدار 4 درجات، ومؤشر مشروع أنماط الديمقراطية بمقدار 5 درجات، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بمقدار درجة واحدة.

MENAFN30012024000208011052ID1107784937

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