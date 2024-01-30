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الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

1/30/2024 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعيد ميلاده الثاني والستين.
وقالت الملكة عبر صفحتها على الانستغرام "كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة... كل عام وأنت بألف خير سيدنا".




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