الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة
التاريخ
1/30/2024 3:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعيد ميلاده الثاني والستين.
وقالت الملكة عبر صفحتها على الانستغرام "كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة... كل عام وأنت بألف خير سيدنا".
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