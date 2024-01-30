رئيس الوزراء الياباني يريد تعديل الدستور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه لا يزال يرغب في تنفيذ تعديلات على دستور البلاد قبل نهاية فترة ولايته كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.



جاء ذلك خلال خطابه الرئيسي أمام مجلس النواب بالبرلمان، حيث قال: "بصفتي رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي، أود التأكيد على أنه لم يطرأ تغيير على رغبتي في تنفيذ التعديلات الدستورية قبل نهاية رئاستي. وأعتزم بذل كل ما بوسعي للنهوض بالحزب الليبرالي الديمقراطي، وإطلاق كل ما يمكن من نقاشات بهذا الشأن".

ويدعو الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني إلى تعديل دستور البلاد على وجه الخصوص ليشمل وجود قوات الدفاع عن النفس، فيما يرى معارضو التعديلات أن ذلك يتناقض مع المادة التاسعة من الدستور، التي تسمى مادة السلام، والتي بموجبها تتخلى اليابان عن امتلاك جيشها الخاص والحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية. ويصر المؤيدون لهذا التغيير على أن الأمر يتعلق فقط بمنع الوضع القانوني والاعتراف بوجود قوات للدفاع عن البلاد.



إضافة إلى ذلك، تتم مناقشة إمكانية توسيع صلاحيات الحكومة أثناء حالة الطوارئ، فضلا عن إدخال التعليم المجاني في المدارس الثانوية، وغيرها من المشاريع المختلفة التي تتضمن تغييرات أخرى.



وبموجب القانون الياباني، يتطلب تعديل دستور البلاد الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، ثم تقديم التعديلات للتصويت على مستوى البلاد.

RT