حماس تنعى 3 من عناصرها
التاريخ
1/30/2024 3:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد شبان من عناصرها، وقالت "نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم العدو لن تمر دون رد".
واعتبرت الحركة أن "إقدام الاحتلال على إعدام 3 فلسطينيين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض جريمة حرب متكاملة الأركان"، وأكدت أن "المقاومة لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان".
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