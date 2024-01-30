حماس تنعى 3 من عناصرها

واعتبرت الحركة أن "إقدام الاحتلال على إعدام 3 فلسطينيين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض جريمة حرب متكاملة الأركان"، وأكدت أن "المقاومة لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان".

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