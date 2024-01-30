رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدةبلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بالمناطق الشمالية حيث سجلت محطة رصد عجلون - رأس منيف ومحطة صما ذات الكمية 19 ملم متر تليها محطة رصد الباقورة 17 ملم متر وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.



وقال آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" المجاميع المطرية بلغت في كل من المحطات، متمثلة بالمناطق الشمالية، إربد 10.5، وادي الريان 10.5، جرش 6، الرمثا 3.5 ملم متر.



ونوه أن أعلى هطول مطري في المناطق الوسطى بعد المناطق الشمالية كانت بمحطة رصد دير علا بكمية 9 ملم متر، يليها مطار الملكة علياء 8.9 ملم متر، السلط 3.1 ملم متر.



وتتأثر المملكة في منخفض جوي قبرصي ستشهد خلاله المرتفعات الجبلية العالية زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية مع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في كافة المناطق وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

