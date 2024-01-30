شاهد أول رؤية لسمكة قرش بيضاء حديثة الولادة في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مخرج أفلام عن الحياة البرية وطالب في علم الأحياء حدثا استمر العلماء في البحث عنه لفترة طويلة: أول لمحة على الإطلاق لسمكة قرش بيضاء كبيرة حديثة الولادة.

وعادة ما يكون لون أسماك القرش البيضاء (Carcharodon carcharias) رماديا من الأعلى مع بطن أبيض فاتح. وتنتج الإناث الحوامل "حليب الرحم"، وهو سائل حليبي مصفر تستهلكه الأجنة.

وشهد غاونا العديد من أسماك القرش الحوامل على ما يبدو في المنطقة نفسها. لذلك برز له القرش الأبيض اللامع على الفور عندما ظهر على السطح.

ويقول غاونا، الذي يستخدم موقع The Malibu Artist عبر الإنترنت: "في هذا اليوم، غاص أحدها، وبعد فترة وجيزة، ظهر هذا القرش الأبيض بالكامل. ليس من المبالغة استنتاج من أين جاء".



ولم يتم بعد تأكيد رؤية سمكة قرش بيضاء حديثة الولادة، على الرغم من أن غاونا والمعد المشارك فيليب ستيرنز، عالم أحياء أسماك القرش في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، نشرا النتائج في مجلة خاضعة لمراجعة النظراء.

وعلاوة على ذلك، يضيف هذا الاكتشاف إلى التقارير السابقة لعام 2020 عن أصغر سمكة قرش بيضاء معروفة، يبلغ طولها مترا واحدا فقط ويعتقد أنها حديثة الولادة، والتي تم اصطيادها قبالة ساحل المحيط الهادئ بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

روسيا اليوم