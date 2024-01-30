قتلتها نتيجة الغيرة.. لن تصدقوا كيف تم القبض عليها في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت السلطات الأميركية من القبض على كايتلين أرمسترونغ، بتهمة القتل ضمن قصة حب ثلاثية، بعد فرارها من الولايات المتحدة وتغيير وجهها نتيجة جراحة تجميلية .
وكشف التقرير الرسمي أنه تم القبض على امرأة من ولاية تكساس، بعدما فرت إلى أميركا الوسطى بعد إطلاق النار على راكبة الدراجة المحترفة آنا موريا ويلسون في أيار 2022.
وتمكنت السلطات الأميركية من ذلك بفضل استجابتها لإعلان زائف لمدربة يوغا كان قد وضعه الفيدراليون للقبض عليها. ربما كان هذا هو أملهم الأخير والأفضل، فقد طارد الحراس القاتلة الهاربة عبر الولايات المتحدة وحتى كوستاريكا، حيث اعتقدوا أنها كانت مختبئة بالقرب من الساحل.
لكنها كانت حذرة بشكل مدهش، حيث استخدمت أسماء جديدة متعددة، بل وغيرت شكل أنفها من خلال الجراحة التجميلية لإبعاد السلطات الأميركية عن مسارها.
لذا بدلاً من ذلك، جعلها الفيدراليون تأتي إليهم بنفسها.
وقد فعلوا ذلك من خلال استغلال حبها لليوغا: فقد وضعوا إعلانًا لمدرس يوغا على صفحة فيسبوك في بلدة سانتا تيريزا بكوستاريكا.
لم ينجح الأمر في البداية، فقد استغرقها الأمر أسبوعًا تقريبًا للاستجابة على الإعلان الزائف. وتقضي أرمسترونغ الآن 90 عامًا حكمًا بالسجن لقتلها ويلسون في حالة من الغضب الناتج عن الغيرة .
لبنان 24
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