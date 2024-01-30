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قتلتها نتيجة الغيرة.. لن تصدقوا كيف تم القبض عليها في أمريكا

1/30/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت السلطات الأميركية من القبض على كايتلين أرمسترونغ، بتهمة القتل ضمن قصة حب ثلاثية، بعد فرارها من الولايات المتحدة وتغيير وجهها نتيجة جراحة تجميلية .

وكشف التقرير الرسمي أنه تم القبض على امرأة من ولاية تكساس، بعدما فرت إلى أميركا الوسطى بعد إطلاق النار على راكبة الدراجة المحترفة آنا موريا ويلسون في أيار 2022.
وتمكنت السلطات الأميركية من ذلك بفضل استجابتها لإعلان زائف لمدربة يوغا كان قد وضعه الفيدراليون للقبض عليها. ربما كان هذا هو أملهم الأخير والأفضل، فقد طارد الحراس القاتلة الهاربة عبر الولايات المتحدة وحتى كوستاريكا، حيث اعتقدوا أنها كانت مختبئة بالقرب من الساحل.
لكنها كانت حذرة بشكل مدهش، حيث استخدمت أسماء جديدة متعددة، بل وغيرت شكل أنفها من خلال الجراحة التجميلية لإبعاد السلطات الأميركية عن مسارها.
لذا بدلاً من ذلك، جعلها الفيدراليون تأتي إليهم بنفسها.
وقد فعلوا ذلك من خلال استغلال حبها لليوغا: فقد وضعوا إعلانًا لمدرس يوغا على صفحة فيسبوك في بلدة سانتا تيريزا بكوستاريكا.

لم ينجح الأمر في البداية، فقد استغرقها الأمر أسبوعًا تقريبًا للاستجابة على الإعلان الزائف. وتقضي أرمسترونغ الآن 90 عامًا حكمًا بالسجن لقتلها ويلسون في حالة من الغضب الناتج عن الغيرة .

لبنان 24

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