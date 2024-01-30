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طلبات الأردن تختتم العام 2023 مع المزيد من المساهمات المجتمعية الفاعلة

1/30/2024 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في انعكاس لجهود مؤسسية مجتمعية دؤوبة ومستمرة، اختتمت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العام 2023، محققة أهدافها خلاله؛ وذلك بإضافة المزيد من المساهمات الفاعلة، التي جسدت عبرها التزامها الشديد تجاه خدمة المجتمع، والتي تجلّت معها قدرتها على التكيف والاستجابة، كما برزت قيم التكافل التي تعمل وفقاً إليها بروح محلية.
وكانت مساهمات الشركة قد جاءت كثمرة من ثمار مبادراتها المتنوعة، والتي تحكي كل منها حكاية لامست القلوب على المستوى الداخلي والمؤسسي، في الوقت الذي طالت آثارها الإيجابية المستفيدين منها محلياً وإقليمياً ودولياً.
الإيفاء بالوعد
وبالنظر إلى أنها لا تهدف للاستثمار التجاري فحسب، بل أنها تعمل مدفوعة بهدف نبيل، واضعة على عاتقها مهمة إحداث التأثيرات الإيجابية بما لا يقتصر على أبناء المجتمع، بل وبما يشمل كوادرها بالتركيز على السائقين الذين تعتبرهم جوهر عملياتها، والذين يقضون معظم يومهم في التنقل على الطرقات لأداء مهامهم، فقد نفذت "طلبات" الأردن بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، سلسلة من الجلسات التدريبية والتوعوية التي تمحورت حول السلامة على الطرق للسائقين، وذلك كجزء من أسبوع السلامة المرورية الذي تنظمه بشكل ربع سنوي لزيادة الوعي حول القيادة المسؤولة والآمنة تعزيزاً للسلامة المرورية للجميع.
مبادرات لخدمة المجتمع المحلي ورد الجميل له ضمن مبادرة "شهر الأبطال"
وإذ تولي "طلبات" الأردن الاهتمام البالغ ضمن أنشطتها ومبادراتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي، الذي تضعه على قائمة أولوياتها، فقد تعاونت مع مؤسسة ولي العهد وأمانة عمّان الكبرى ضمن مبادرة لزراعة الأشجار تحقيقاً لهدف: نحو أردن أكثر خضرة، في دلالة على التزام الشركة في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحويل المجتمع إلى مجتمع أكثر استدامة.
وفي ترجمة لشعار "السعادة بتزيد لما بناكل سوا" الذي رفعته، قدمت الشركة الدعم لمطعم "عزوتي"؛ لضمان استمراره في تقديم خدماته، وذلك بالتعاون مع موظفيها الذين يجمعها بهم الحرص المشترك على خدمة المجتمع، والذين تطوعوا لإعداد وسكب وتقديم الطعام للمستفيدين من خدمات المطعم.
وبالتزامن مع حلول صيف 2023، وانطلاقاً من حرصها على خلق تجارب استثنائية معها، في الوقت الذي تخدم فيه قضية نبيلة تساند الأيتام ضمنها، استضافت الشركة أطفال جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية في فعاليتي "العودة إلى المدرسة" الترفيهيتين، اللتين أقامتهما في مركز تراكس للنشاطات الترفيهية والرياضية الخارجية خلال شهر آب وتشرين الأول، واللتين تضمنت كل منهما العديد من الفقرات، بما فيها ألعاب التيلي ماتش وتناول المأكولات المحببة التي جاءت تقدمة من "دونتس فاكتوري" و"Wings Master".
وعلى صعيد خدماتها الموجهة لدعم القطاع الصحي ومؤسساته، فقد واصلت "طلبات" الأردن في العام 2023 مبادرتها المستمرة والهادفة لتعزيز الوعي الصحي لدى فريق عملها. وفي هذا الإطار، فقد نفذت الشركة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان جلسة توعوية حول سرطان الثدي على يد مجموعة من المعنيين والخبراء. وتعزيزاً لنطاق الوعي، استضافت الشركة موظفاتها على حفل إفطار في مطعم "عمّاني"، اشتمل على عرض قصص ملهمة للناجيات من السرطان، كما أتاح الفرص للحاضرات لتبادل التجارب والخبرات التي أسهمت في نشر الوعي بفعالية أكبر.
مبادرات مجتمعية تضامناً مع الأشقاء في دول الإقليم
وفي مبادرة استجابت من خلالها للاحتياجات التي أسفر عنها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر شباط 2023، فقد بادرت الشركة بشكل سريع لاتخاذ إجراءات تضامنية؛ حيث قدمت تبرعات فورية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، أسهمت عبرها بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين والمنكوبين.
وفي سياق متصل، مددت "طلبات" الأردن مبادرة "شهر الأبطال" التي تنفذها دورياً بشكل سنوي في شهر تشرين الأول من كل عام، إلى 3 أشهر هذا العام، منفذة إياها بالتعاون مع كل من تكية أم علي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم التبرعات وتجهيز الطرود من الشركة والعملاء كمساعدات عاجلة للأهل في غزة، تعبيراً عن قيم التكافل ودعم الصمود. وكانت المبادرة قد شهدت مشاركة واسعة من موظفي "طلبات" ممن بادروا للتطوع ليكونوا جزءاً من عملية تجهيز الطرود.
وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت مديرة الاتصال والشؤون العامة وشؤون الاستدامة لدى شركة "طلبات" الأردن، هند اللحام: "تميز العام 2023 بالعطاء الكبير الذي لمسناه من المعنيين بأعمالنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، الموظفين وأبناء المجتمع على حد سواء، خاصة مع المبادرات النوعية التي نفذناها، والتي كان من أبرزها تخصيص يوم الحادي عشر من شهر كانون الأول ضمن عملياتنا لجمع التبرعات عبر التطبق دعماً لقطاع غزة، مع تعليق باقي العمليات في ذلك اليوم، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نسبة التبرعات التي سهلنا جمعها، والتي ارتفعت بتاريخه بنسبة 1075%، وهو ما يبرهن على اليد الكريمة والروح السخية لمستخدمي طلبات من أبناء المجتمع الأردني."
هذا وكانت "طلبات" الأردن قد أتاحت المجال لعملائها للتبرع لصالح الأهل في غزة بالطرود الغذائية والمستلزمات الصحية من خلال "طلبات مارت"، خدمة التجارة الإلكترونية السريعة للبقالة لديها، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك عبر خدمة "ساهم في الخير" على التطبيق، هذا إلى جانب تبرعات "طلبات" الأم بما قيمته 368 ألف دينار أردني لنفس الغاية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
المضي قدماً نحو إنجاز وعدها من أجل مستقبل أفضل
ولأنها كانت قد عقدت العزم على المساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل مستدام، انضمت الشركة خلال العام 2023 للميثاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان اتساق جهودها النابعة من قيمها مع الجهود العالمية الرامية لصناعة غد أكثر إشراقاً واستدامة. وقد جاءت هذه الخطوة بمثابة تطبيق واقعي لإيمان الشركة بأن الوصول للاستدامة هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا يحدها سقف، وتتطلب جهداً جماعياً.
وفي إطار خططها للاستدامة، فقد عززت الشركة استراتيجيتها للتشغيل الداعم للنمو الاقتصادي، بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تعاونت مع نادي سمو الأمير علي بن الحسين لذوي الإعاقة السمعية (الصم) بموجب اتفاقية جمعتهما، وذلك بهدف إدماج ذوي الإعاقة السمعية في سوق العمل، من خلال فتح باب الفرص العادلة والمتكافئة والمجدية أمام المؤهلين منهم للانضمام لأسطول سائقيها. وقد وفرت هذه الاتفاقية فرص العمل للشباب الأردني من أجل تفعيل دورهم في المجتمع بما ينعكس على مكافحة البطالة وتقليل معدلاتها في المملكة.
عام 2023: وعد تحقق
وأضافت اللحام قائلة: "مع انتهاء العام 2023، نفخر بالقول بأن التزامنا الراسخ في طلبات الأردن تجاه تأدية مسؤولياتنا المؤسسية المجتمعية قد آتى ثماره، حيث عملنا بالاعتماد على ثقافتنا المعطاءة لتحقيق أهدافنا الرامية للمشاركة في خلق عالم أفضل، تسوده منظومة من القيم المثلى الأصيلة. وبالمثل سنواصل العمل خلال العام الجديد."
هذا وقد تمكنت "طلبات" الأردن خلال موسم رمضان وعيد الفطر 2023 من تسهيل التبرع بما زاد على 40 ألف دينار أردني، إلى جانب تقديم أكثر من 15 ألف وجبة رمضانية من خلال التبرعات عبر التطبيق بدعم ومساهمة من العملاء.
وكانت الأرقام التي سجلتها "طلبات" الأردن، قد كشفت وصول قيمة التبرعات الإجمالية إلى 215 ألف دينار أردني في العام 2023، وذلك بزيادة قدرها 51% عن الأرقام المسجلة مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل أكثر من 550 ساعة تطوعية للموظفين.
هذا وتتطلع "طلبات" الأردن لتنفيذ المزيد من المبادرات لتعميق وتعزيز مساهماتها خلال العام 2024 من أجل زيادة التأثير الإيجابي لأعمالها وعلمياتها، جنباً إلى جنب مع تعزيز الثقافة المؤسسية المتسمة بمعاني التكافل والتضامن لخدمة المجتمع.
عام 2024: تطلعات وأهداف طموحة
وحيث أن شعارها "العمل من أجل هدف نبيل"، لم يكن يوماً مجرد شعار، بل كان بمثابة خريطة طريق وخطة عمل، فإن "طلبات" الأردن تستهدف خلال العام 2024 مواصلة رحلتها التمكينية وخدمة مجتمعها المحلي والمنطقة والعالم.
واختتمت اللحام تصريحاتها بالقول: "إن ما حققناه في مجال العمل المجتمعي والتنموي إنما هو مصدر فخر وإلهام لمواصلة العمل على نفس الوتيرة وبنفس الحماس لتقديم المزيد وإلهام وخدمة المزيد من الناس."




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