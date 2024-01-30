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إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل

1/30/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • مجلس النواب، يعقد الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
  • إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 خلال مؤتمر صحفي الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
  • الأردن يحتل الدرجة 46 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 متراجعا بمقدار درجة واحدة عن درجة عام 2022، وفق بيان لمنظمة رشيد للنزاهة والشفافية.
  • قوة خاصة إسرائيلية، تغتال صباح اليوم، ثلاثة فلسطينيين، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
  • الأمين العام للأمم المتحدة يستضيف ممثلي الدول المانحة الكبرى للأونروا لدى الأمم المتحدة، على مستوى سفراء الدول في نيويورك لمناقشة ضرورة أن يستمر دعم الوكالة.
  • تكون الأجواء، باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، في حين تتحول الأجواء ليلا بين غائمة جزئيا إلى غائمة ويتجدد هطول الأمطار في المناطق الشمالية
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إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل 01/30/2024 - 10:44 عمان ن

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس المقبل في مركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

ورحب العجلوني بكل ممثلي وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.

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