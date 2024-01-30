إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل

إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل
التاريخ
1/30/2024 3:10:31 AM
(MENAFN
- Amman Net)
مجلس النواب، يعقد الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 خلال مؤتمر صحفي الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
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إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل 01/30/2024 - 10:44 عمان ن
قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس المقبل في مركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
ورحب العجلوني بكل ممثلي وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
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