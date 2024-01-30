تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-تجدد القصف المتبادل، الثلاثاء، بين قوات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على جانبي الحدود من خلال الرشاشات والقصف والمدفعية والغارات.

وأطلقت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، نيران رشاشات ثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الإسرائيلي أطلق من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

وشهدت الحدود الجنوبية اللبنانية، في الساعات الماضية، تصعيدا في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إثر استخدام الحزب عددا كبيرا من الصواريخ الثقيلة في استهداف مواقع إسرائيلية.

وبوتيرة يومية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشهد الحدود اللبنانية قصفا متبادلا متقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.