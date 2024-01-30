تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-تجدد القصف المتبادل، الثلاثاء، بين قوات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على جانبي الحدود من خلال الرشاشات والقصف والمدفعية والغارات.
وأطلقت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، نيران رشاشات ثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الإسرائيلي أطلق من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.
وشهدت الحدود الجنوبية اللبنانية، في الساعات الماضية، تصعيدا في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إثر استخدام الحزب عددا كبيرا من الصواريخ الثقيلة في استهداف مواقع إسرائيلية.
وبوتيرة يومية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشهد الحدود اللبنانية قصفا متبادلا متقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.
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