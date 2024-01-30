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غالانت: المنطقة العازلة المخطط لها في قطاع غزة ستكون ذات طبيعة مؤقتة

1/30/2024 3:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت للولايات المتحدة إنه سيمنع المستوطنين من إعادة توطين قطاع غزة، وفقا لتقرير إعلامي يوم الإثنين.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن غالانت قال في محادثات مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي إن المنطقة العازلة المخطط لها في قطاع غزة ستكون ذات طبيعة مؤقتة وتخدم أغراضا أمنية فقط.

وقال غالانت إنه لن يتم السماح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية أو المستوطنات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

كما تم تمثيل وزراء من حزب الليكود اليميني المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر مؤيد للمستوطنين في القدس المحتلة مساء الأحد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلث وزراء حكومة نتنياهو كانوا حاضرين.

وبالإضافة إلى عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى القطاع الساحلي، دعا وزير الشرطة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أيضا إلى هجرة جماعية. وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع وقوع مذبحة أخرى مثل تلك التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أشعلت فتيل الصراع في غزة.

MENAFN30012024000205011050ID1107784925

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