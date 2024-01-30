تداول الدولار على نطاق ضيق اليوم قبيل قرار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تداول الدولار، ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.



وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة اليوم، أسبوعا من البيانات المتعلقة بسوق العمل، والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير الجمعة المقبلة.



وستعطي البيانات المرتقبة المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.

ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، وستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في المؤتمر الصحفي، غداً الأربعاء، وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

