Bybit تضيف العملة الرمزية Jupiter (JUP) إلى منصاتها للتداول الفوري وتداول المشتقات

(MENAFN
- PR Newswire) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تقوم Bybit، وهي ثالث أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، بإدراج JUP، العملة الرمزية الأصلية لمجمع السيولة الرائد على شبكة Solana، وهي العملة Jupiter. من المقرر ظهور العملة الرمزية JUP لأول مرة على كل من المنصات للتداول الفوري وتداول المشتقات يوم 31 يناير، وستلعب دورًا حيويًا في إدارة المنظمة اللامركزية الذاتية الحوكمة Jupiter DAO المستقبلية، والتي من المتوقع أن تكون نموذجًا رائدًا في الحوكمة اللامركزية.
تعد Bybit من أفضل ثلاث بورصات عملات رقمية عالمية للتداول الفوري وتداول المشتقات وأيضًا من حيث كثافة الاستخدام على الويب، لذا فهي المكان المثالي لواحدة من أكثر عمليات إطلاق العملات الرمزية المميزة في مجال العملات الرقمية، والتي يتطلع إليها الكثيرون. سيتم إطلاق العملة الرمزية JUP مقترنة بواحد من أعمق نطاقات السيولة في العملات الرقمية، مما يتيح اكتشاف الأسعار الطبيعية.
ومن المقرر أن يتم الإدراج الرسمي على Bybit يوم 31 يناير 2024، الساعة 3 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وسيتمكن المستخدمون من سحب JUP اعتبارًا من 1 فبراير 2024، الساعة 10 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. سيتم الإطلاق المباشر للتداول الفوري أولاً، يعقبه تداول العقود الدائمة بعد ساعة واحدة.
وقال Ben Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: "لقد قمنا بإجراء العناية الواجبة الشاملة على مشروع Jupiter وفريقها تمامًا كما نفعل مع كل مشروع مدرج في Bybit. ويتسم التعامل على Jupiter بنجاح لافت، إذ يمثل 65% من حجم التداول اللامركزي (DEX) على منصة Solana، ما يخبرنا بالكثير من إمكاناتها الواعدة. ونعتقد أن JUP ستوفر لمستخدمينا فرصًا جديدة في عالم التبادل اللامركزي (DeFi) الحثيث النشاط."
كانت Jupiter، الذي تمثل النسبة الأكبر من حجم التبادل اللامركزي في Solana، لاعبًا رئيسيًا في مجال التمويل اللامركزي منذ إطلاقه في أكتوبر 2021. وبصفتها أول مجمع مبادلة على السلسلة من Solana، أحدثت Jupiter ثورة في معاملات DeFi من خلال تقديم الحد الأدنى من الانزلاق والتنفيذ الأسرع، وهذا من خلال التوجيه الفريد عبر التداولات اللامركزية المتعددة.
يتبع إطلاق العملة الرمزية JUP والمنحة المجتمعية المصاحبة له سلسلة من عمليات المنح الناجحة داخل نظام Solana البيئي، مما ساهم في الاتجاه الصعودي في أواخر عام 2023.
ومن المتوقع أن يجذب إدراج JUP في Bybit اهتمامًا كبيرًا من كل من المتحمسين الحاليين لـ Solana والمستثمرين الجدد الذين يبحثون عن محافظ عملات رقمية متنوعة.
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