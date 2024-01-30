أكمي تعزز فريق خدماتها في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Iris Media Press Services) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير، 2024: وسَعت أكمي انترالوج فريق خدماتها التقنية لتلبية متطلبات العدد المتزايد من الشركات الإقليمية التي تطبق نُظم الرقمنة والأتمتة في مستودعاتها، ويعمل لدى أكمي حالياً أكثر من 40 فني خدمات في السعودية وأكثر من 20 في الإمارات لتلبية متطلبات العملاء الإقليميين بسرعة، وبالإضافة إلى الصيانة الاعتيادية فإن الفريق متخصص أيضاً في عمليات تطوير وتحديث الأنظمة، لمساعدة العملاء على إطالة عمر حلول الاتمتة لديهم من خلال الارتقاء بها وفقاً لأحدث المعايير، وذلك بهدف تحقيق متطلبات العمليات المتجددة.
وتعليقاً على هذا قال نارفين نارايان، المدير التنفيذي لأكمي انترالوج: "نهدف إلى إعادة تعريف مستقبل العمليات في المستودعات في المنطقة وتوفير حلولنا الفعالة والعملية لعملائنا والتي تعزز الابتكار وكفاءة العمليات والإنتاج، ولضمان نجاح هذا البرنامج فإننا ندرك أن عملائنا يحتاجون الدعم من جانب فريقنا التقني، لذا وبفضل توسع مصادرنا، نستطيع الآن دعمهم في الحفاظ على الأنظمة سليمة وصيانتها أكثر من أي وقت مضى، فمن خلال الممارسات الوقائية نستطيع ضمان عمل الروبوتات في المستودعات بشكل أفضل، وبأقل تكاليف الصيانة، وفي حال تعطل الآلات أو وجود أي مخاطر تهدد النظام فإن خبرائنا التقنيين يتكفلون بالتصدي لذلك دون أي تأخير."
وسيقوم فريق أكمي بإجراء صيانة وقائية منتظمة بشكل فردي وفي مواعيد محددة لتقليص وقت التعطل وتخفيض التكاليف وتعزيز السلامة في بيئة العمل، وكذلك تعزيز كفاءة الأنظمة والآلات وإطالة عمرها.
وحيثما يتطلب الأمر تحديث الأجهزة وترقيتها فسيقوم الفريق بتحليل التحديات والمتطلبات المتعلقة بعمليات العملاء والمساعدة في تخطيط التحديثات دون تعطل وتنسيق مواعيد التسليم وتشغيل الآلات، ويساعد تطوير أنظمة أتمتة المستودعات القائمة الشركات على طرح أنظمة الجيل 4.0 لتحسين إنتاجيتها ودقتها ووضوح البضاعة وتقليص تكاليف العمليات ما يسهم في نمو أعمالها، كما يضمن ذلك ترقية وتحديث الآلات القديمة لضمان توفر الأنظمة وتوافقها مع البيانات الأمنية والتحديثات البرمجية.
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صدر بالنيابة عن أكمي انترالوج
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حول أكمي انترالوج
في 2020، احتفلت شركة أكمي بـ45 عاماً من العطاء ودعم القطاع اللوجستي وسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط، وتأسست الشركة في دبي عام 1975 بهدف تلبية احتياجات القطاع اللوجستي المحلي فيما يخص حلول الأرفف اليدوية، واليوم يستطيع فريق أكمي بخبرته وبتعاون شركاء متميزين حول العالم توفير حلول أتمتة تساعد العملاء الإقليميين تعزيز وتطوير عملية سلسلة الإمداد والإنتاج بشكل بارز.
وتتخذ الشركة من المنطقة الحرة في جبل علي مقراً لها ضمن منشأة إنتاج متكاملة حيث تنتج تشكيلة واسعة من أنظمة التحريك والنقل وأنظمة التخزين المؤتمت والتخزين المسترجع وأنظمة التحكم وكذلك أنظمة أخرى لمناولة المواد، كما تطور الشركة حلول أتمتة مصنعية مخصصة للعديد من القطاعات في المنطقة وأوروبا والهند وأمريكا اللاتينية.
يعمل في منشأة أكمي في جبل علي أكثر من 100 موظفاً، كما يوجد فيها قسم للبحث والتطوير حيث يتم تطوير العديد من حلول الأتمتة المبتكرة التي تناسب احتياجات السوق الإقليمية.
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