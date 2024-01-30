اختيار رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم كأفضل دوري في العالم للمرة الـ12 من قبل IFFHS

(MENAFN
- Tales & Heads) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير 2024: حصلت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على لقب أفضل دوري في العالم للعام 2023 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، وذلك للمرة الثانية عشرة في هذا التصنيف العالمي المرموق منذ إنشائه في العام 1991.
ورغم المنافسة الكبيرة على المركز الأول، حصل الدوري الإنجليزي الممتاز على المركز الثاني للمرة السادسة خلال سبع سنوات، مع احتفاظ الدوري الإسباني بالمركز الثالث لعامين متتاليين. وفي الوقت نفسه، حلّ الدوري البرازيلي رابعاً، متجاوزاً الدوري الألماني والدوري الفرنسي. وجاء الدوري البرتغالي في المركز السابع، يليه الدوري الهولندي والدوري البلجيكي الممتاز، فيما أنهى الدوري الأرجنتيني قائمة الدوريات العشرة الأولى.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم: "إن حصولنا على لقب أفضل دوري في العالم للعام 2023 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث يعزز مكانتنا وتفوقنا على الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، ما يعكس الالتزام والتفاني الكبيرين والإنجازات الرائعة لفرقنا في رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم. وصلت أنديتنا إلى ثلاث نهائيات أوروبية الموسم الماضي وتقدم أداءً قوياً في المسابقات الأوروبية الجارية، ما يسلط الضوء على الخطوات الكبيرة التي حققها دورينا مؤخراً. ويؤكد هذا الإنجاز من توسع شعبيتنا ويعزز مكانتنا كمنصة للتواصل والتسويق مع شركائنا التجاريين".
من جانبه، قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا الحصول على المركز الأول عالمياً ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، حيث يعتبر تقديراً عالمياً مهماً للرابطة، وبالطبع، يأتي جزء من هذا التقدير من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوجد 16 مليون مشجع للدوري الإيطالي، نصفهم تحت سن 25 عاماً. وسيظل تركيزنا على التواصل مع هؤلاء المشجعين وإثراء تجربتهم بالروح الفريدة والمنافسة التي تتمتع بها كرة القدم الإيطالية".
وفي التصنيف الأوروبي، استعادت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الصدارة، وهو المركز الذي وصلت إليه آخر مرة في العام 2020، بينما يحتل الدوري الإنجليزي حالياً المركز الثاني، بعد اعتلاء الصدارة لمدة عامين. ويواصل الدوري الإسباني تأكيد مكانته، حيث حصل على المركز الثالث للعام الرابع على التوالي، متقدماً على الدوري الألماني. ويأتي الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم في المركز الخامس، تماماً كما حدث في العام الماضي.
وفي منطقة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، ظل الدوري البرازيلي في المركز الأول منذ العام 2017، مع احتفاظ الدوري الأرجنتيني بالمركز الثاني لثلاث سنوات متتالية، متقدماً على الدوري الكولومبي الممتاز. وتراجع دوري بارغواي للمحترفين مركزاً، بينما حافظ الدوري الأكوادوري لكرة القدم على مكانته في المراكز الخمسة الأولى منذ العام 2014.
وبالانتقال إلى أفريقيا، واصل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تواجده بين أفضل 20 دوري على مستوى العالم منذ العام 2020، وحافظ على هيمنته على القارة لمدة أربع سنوات متتالية. وقد جعله هذا الإنجاز متفوقاً على البطولة الوطنية المغربية، التي ظلت ضمن المراكز الثلاثة الأولى في أفريقيا منذ العام 2018، والرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم.
وفي آسيا، يتسم المشهد التنافسي بالديناميكية الكبيرة. واصل دوري المحترفين الكوري الجنوبي لكرة القدم (كي ليغ كلاسيك) هيمنته كأفضل دوري في آسيا منذ العام 2011، لكنه واجه تحدياً كبيراً من قبل دوري روشن السعودي، الذي عاد بقوة، متفوقاً على الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.
أما في اتحاد الكونكاكاف، فقد ظل الدوري المكسيكي متصدراً، بينما حافظ الدوري الكوستاريكي على موقعه في المراكز الثلاثة الأولى. والجدير بالذكر أن الدوري الأمريكي لكرة القدم قد حقق عودة قوية إلى المراكز الأولى بعد غياب دام خمس سنوات.
وفي أوقيانوسيا، واصل الدوري النيوزيلندي تصدره للسنة الرابعة على التوالي، يليه دوري تاهيتي ودوري تيليكوم إس ليغ من جزر سليمان.
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