ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 30 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية مسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد .

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأثنين، 224 نقطة ليصل إلى 38333 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (S&P500) نجو 36 نقطة ليصل إلى 4927 نقطة.

-- (بترا)

م د/ف ج

30/01/2024 06:59:33

