ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
1/30/2024 2:53:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 30 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية مسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد .
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأثنين، 224 نقطة ليصل إلى 38333 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نجو 36 نقطة ليصل إلى 4927 نقطة.
-- (بترا)
م د/ف ج
30/01/2024 06:59:33
MENAFN30012024000117011021ID1107784833
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