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المنتخب الوطني لكرة القدم يستبعد الدردور من كأس آسيا

1/30/2024 2:53:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 30 كانون الثاني (بترا)- قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023.
ويأتي قرار الاستبعاد بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.
يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليلتقي طاجيكستان يوم الجمعة المقبل على ستاد أحمد بن علي.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
30/01/2024 06:57:58

MENAFN30012024000117011021ID1107784832

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