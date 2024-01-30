المنتخب الوطني لكرة القدم يستبعد الدردور من كأس آسيا

المنتخب الوطني لكرة القدم يستبعد الدردور من كأس آسيا
التاريخ
1/30/2024 2:53:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 30 كانون الثاني (بترا)- قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023.
ويأتي قرار الاستبعاد بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.
يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليلتقي طاجيكستان يوم الجمعة المقبل على ستاد أحمد بن علي.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
30/01/2024 06:57:58
MENAFN30012024000117011021ID1107784832
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